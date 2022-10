Karol G se destapa: la cantante reveló un tatuaje que tenía muy escondido

Karol G es actualmente una de las exponentes más importantes del género urbano gracias a éxitos como A ella, Mi cama, El barco, Mamiii, Provenza, entre otros. Con su música ha logrado cruzar fronteras y recientemente brilló en la vigésima novena ceremonia de los Premios Billboard Latinos con tres reconocimientos.

La colombiana logró sumar 15 nominaciones en categorías como “Top latin álbum del año”, “Álbum latin rhythm del año” por su exitoso disco “KG0516″ y “Latin airplay song del Año”, por nombrar algunos.

Al final de la noche que se celebró el pasado 29 de septiembre en Miami, Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, recibió sus galardones en las categorías “Mejor Colaboración Vocal del Año” junto a Becky G con Mamiii, “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina y “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina.

Sin duda alguna la paisa se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera después de varios años de esfuerzo y dedicación, pero además de cautivar al público con su talento, Karol G tiene varios enamorados que constantemente halagan su belleza.

Los tatuajes de Karol G

‘La Bichota’ suele dejar en shock a sus seguidores cada vez que publica fotografías que resaltan sus curvas y los más de quince tatuajes que tiene en todo su cuerpo. Durante su trayectoria ha dejado claro que este tipo de diseños con tinta dibujados en piel son una de sus pasiones.

Para la intérprete de Tusa son tan importantes sus tatuajes como su música y por eso cada uno tiene un significado especial que ha revelado en diferentes entrevistas o a través de sus redes sociales. Sin embargo, hay uno en especial que pone a suspirar a sus admiradores; el que se encuentra justo en medio de su pecho.

Este tatuaje es de la palabra “Hope” (esperanza en inglés) y Karol G sabe cómo presumirlo con prendas de vestir bastante ajustadas y diminutas, así como trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación de sus fans.

Como este diseño, la artista colombiana tiene varios que hacen alusión a frases inspiradoras o que resumen cada paso de su carrera e incluso de su vida personal y hasta amorosa, como “Esto también pasará”, ubicado en su mano izquierda, palabras que le recuerdan que cualquier momento malo que pueda estar atravesando llegará a su final.

“No regrets just lessons learned”, es otra frase en inglés que tiene cerca a su muñeca izquierda que significa “Sin remordimientos o arrepentimientos, solo lecciones aprendidas”. La paisa también lleva a sus seres queridos tatuados en su cuerpo con el mensaje: “Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte”.

Paola Jara se hizo un nuevo tatuaje

Muchos de los seguidores de Paola Jara aseguran que su éxito no solo se debe a su talento para interpretar por medio del canto y el baile importantes temas musicales como Murió el amor, Como si nada, No la beses y Pobre perro, sino también a su carisma y empatía con las que ha logrado conseguir el cariño y amor de millones de sus seguidores.

Sin embargo, no todo es perfecto y menos para una famosa cantante. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Paola Jara compartió que se había realizado un nuevo tatuaje en su cuerpo, el lugar elegido fue el cuello. A pesar de su tamaño, las reacciones no se hicieron esperar.

De inmediato, Jara recibió comentarios en contra del tatuaje: “Nooooooo te hagas esooooo”, “Los tatuajes del alma los hiciste primero, “No te hagas tantos tatuajes, eres hermosa así”, “Dañaste tu cuerpo”.