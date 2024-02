Kate Middleton: Familia real británica aclara rumores sobre la salud de la princesa de Gales

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

“Tuvieron que intubarla. Hubo complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien , pero el postoperatorio no fue tan bien”, agregó.

Concha Calleja, una periodista española, declaró el pasado 28 de enero que la princesa de Gales Kate Middleton (foto) estaba en un coma inducido. Foto: John Phillips/Pool Photo via AP | Foto: AP

Familia real aclara rumores sobre la salud de Kate Middleton

Ante el revuelo que causaron las declaraciones de Concha, una fuente cercana a la familia real le comentó al diario británico The Times :

“Esa periodista no hizo ningún intento de verificar nada de lo que dijo con nadie en la casa. Es fundamentalmente, totalmente inventado, y usaré un inglés cortés aquí: no es el caso en absoluto”.

De esta manera, la fuente desmintió con vehemencia los datos que había difundido la comunicadora, aclarando que la cirugía de la princesa fue todo un “éxito”, como se mencionó inicialmente, pero su recuperación requería que permaneciera hasta dos semanas en la Clínica de Londres y no retomaría sus deberes sino hasta después de Pascua.

“Sigo teniendo una confianza tremenda en mi fuente y sigo manteniendo todo lo que he dicho, a pesar de los pesares. He tocado nervio, y el nervio siempre duele, y eso es lo que ha pasado. No ha habido ni un solo comunicado que niega esto, ni uno solo. Yo confío en mi fuente”.