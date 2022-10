Khloé Kardashian quiere un cambio en su cuerpo, ¿de qué trata?

A Khloé Kardashian le encanta hacer ejercicio por su “mente, cuerpo y alma”, no solo para mantener su esbelto físico. La fundadora de Good American reveló que es una “fanática del gimnasio” y del músculo que lo acompaña.

“Me gustan los músculos. Sé que algunas chicas solo quieren ser delgadas, pero a mí me gusta ser musculosa”, le dijo la mujer de 38 años a People. “Me gusta fortalecer mi cuerpo. No quiero ser solo delgada, quiero ser realmente fuerte”, agregó la estrella.

Asimismo, una de las protagonistas en The Kardashians continuó diciendo: “Todo el mundo tiene sus propias aspiraciones y objetivos corporales, pero me encanta cuando estoy como ‘Oh, Dios mío, tengo una nueva definición muscular’, o finalmente tengo ese corte de tríceps que siempre he querido, detalló en su relato.

La estrella del reconocido reality show, que a menudo publica en internet sensuales selfis en el gimnasio y de sus entrenamientos, ha tenido un año difícil después de enterarse de que su exprometido, Tristan Thompson, fue el padre del bebé de otra mujer, una situación que la destrozó por completo.

Por otra parte, durante el estreno de la temporada de la exitosa serie de Hulu, Kardashian dijo sentir una “nube oscura que se cernía sobre mí todos los días”, después de ser sorprendida por la infidelidad de Thompson.

Sin embargo, cabe recordar que la madre de dos hijos fue capaz de superar los días difíciles canalizando su energía en sus entrenamientos.

“La salud física va de la mano de la salud mental y cuando me siento en el gimnasio, me siento muy realizada”, explicó. “Lo que das al gimnasio, lo sacas de él”, indicó.

Mientras que la atención actual de Kardashian se centra en ganar músculo, sus hermanas expresaron su preocupación por su figura “muy delgada” tras el drama de la madre.

Durante un episodio del reality show de la famosa familia, Kim Kardashian reveló que Kendall Jenner y Kylie Jenner estaban preocupadas por la pérdida de peso de Khloé.

“Te ves muy delgada”, le dijo Kim, de 42 años. “No es que intente sacarlas, pero sí me mandaron un mensaje y me dijeron que estaban un poco preocupadas por ti porque estás muy delgada”.

No obstante, aunque Khloé les restó importancia a las preocupaciones de su familia, los fans también empezaron a cuestionar el bienestar de la estrella del reality cuando se calificó a sí misma de “gorda” por comerse dos de las gominolas Lemme de Kourtney Kardashian.

La exestrella de Revenge Body ha hablado abiertamente y sin tapujos de sus problemas de imagen corporal durante la última década, que según ella empeoraron cuando su familia se vio empujada a la fama, una situación que la pone a prueba porque está en ojos de todo el mundo.

“Cuando el programa empezó estaba muy segura. Muy segura”, le dijo a Andy Cohen el año pasado. “Y luego, durante el primer par de temporadas, me volví insegura debido a las opiniones públicas sobre mí misma. Luego creo que tuve una buena racha de seguridad, y luego creo que recientemente me he vuelto insegura de nuevo”, aseguró.

Además, añadiendo que “todos los Pérez Hilton y todos esos blogs de la época” empezaron a llamarla “fea” o “todas esas locuras”, aseguró que ello no ayudaba mucho para que tuviera confianza y seguridad en sí misma.