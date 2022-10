Paola Jara reaparece para contar por qué murió su mascota, Coffe: “Hice lo humanamente posible”

El pasado 25 de octubre Paola Jara lamentó la muerte de su mascota, Coffe, a través de las redes sociales. Pero solo hasta este viernes habló de sus momentos de tristeza y las molestias en salud que desde hace más de seis meses afrontaba su perro.

En sus historias en Instagram, red social donde la cantante de música popular suma más de 6 millones de seguidores, narró la valentía que tuvo Coffe para afrontar su enfermad y agradeció por los mensajes de aliento en una de las semanas más difíciles para ella en 2022.

“Hola a todos, paso por acá para saludarlos y, más que eso, para agradecerles por tantos mensajes de amor que me han manifestado en mis redes sociales, a quienes me han escrito por lo de Coffe. De verdad que muchísimas gracias, no han sido días fáciles para mí. Quienes tienen mascotas saben el vacío y el dolor que se siente y lo duro que es. Pero bueno, así mismo Dios también y ellos creo que lo llenan de un valor”, expuso la artista de 39 años de edad que sostiene una relación con Jessi Uribe.

Paola Jara narró que hizo hasta lo imposible por mantener con vida a su perro y expresó que como todas las pérdidas, la de Coffe también tiene que aceptarla.

“Él fue demasiado valiente, me han preguntado qué le pasó, yo he estado desde marzo pasado luchando, lo llevé, mejor dicho, hice lo humanamente posible para que él estuviera bien. Pero las cosas de Dios hay que aceptarlas, así tenía que ser, lo voy a amar por siempre, solo me deja cosas lindas”, dijo Paola Jara.

De Coffe no solo se llevará la lealtad propia de los perros, sino la compañía e incluso el apoyo espiritual que le brindó. “Fue indiscutiblemente una gran compañía en mi vida, en estos cuatro años. Fue un maestro zen, ese animalito tan hermoso siempre va a estar en mi corazón”, contó.

La grabación la cerró diciendo que no imaginaba el amor que sus seguidores hacia Coffe. Algunos de ellos incluso lloraron por su partida, lo que agradeció en más de una ocasión.

“Gracias a quienes me han dejado mensajes, gracias a quienes lo sintieron, lo lloraron, mejor dicho, no imaginé que lo quisieran tanto”, concluyó Paola Jara.

El anuncio de la muerte de Coffe

Fue el miércoles pasado cuando Paola Jara se despidió de Coffe en redes sociales, sin dar mayores detalles. Ese día, con una imagen del perro luciendo un corbatín y un mensaje de despedida, le rindió honor.

“Mi ángel de 4 patas 🐾🐾 por siempre y para siempre en mi corazón ♥️ infinitas gracias, mi maestro sabio, el señor de la casa, te amaré siempre. Gracias por tantas enseñanzas, por tanto amor, por estrenarme el corazón con un amor único y diferente. Inolvidable mi Coffe 🐻☕️🐾❤️❤️❤️❤️ @coffemiayturron mi valiente, qué gran ejemplo me diste. Gracias 🙌🏻”, fueron las palabras que publicó Paola en su perfil, acompañadas de una imagen del perrito.

La imagen ya alcanza los 66 mil likes y varias luminarias de la farándula nacional se han solidarizado con la antioqueña, como la actriz Lina Tejeiro y el mismo Jessi Uribe. “Te abrazo, mi Pao. Mucha fuerza”, escribió la llanera en la sección de comentarios, que también es una amante de los animales y ella misma ha tenido que despedir a algunas de sus mascotas, por lo que entiende el dolor que está sintiendo la intérprete de Mala mujer.

A la publicación también reaccionaron la modelo Marcela Gutiérrez, el cantante Mike Bahía y la periodista deportiva Melissa Martínez, todos brindándole apoyo.