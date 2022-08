La actriz colombiana Majo Vargas contó con qué tipo de hombre no saldría

A sus 21 años, María José Vargas Agudelo ha logrado cautivar a millones de personas con su talento para la actuación. La joven empezó su carrera actoral a temprana edad y a sus 9 años participó en Tres milagros; luego, estuvo en otras producciones nacionales, como Contra el destino, La viuda negra, Lady, La vendedora de rosas, entre otras.

Han pasado más de 10 años desde su primera aparición en la pantalla chica y lo cierto es que hasta el día de hoy sigue demostrando sus habilidades y aptitudes para la actuación. De hecho, en 2019 recibió un galardón por esto, pues fue reconocida como mejor talento infantil de la industria audiovisual nacional por parte de los Premios India Catalina, por su papel en La reina del flow.

Asimismo, la actriz se ha ganado el cariño de muchas personas alrededor del mundo, y una muestra de ello es la gran comunidad de fanáticos que tiene en sus redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores. Allí suele compartir momentos de su vida tanto laboral como personal.

Majo Vargas reveló con qué tipo de hombre no saldría

La mujer confesó por medio de sus redes sociales un detalle que no le gustó a la hora de salir con un hombre y por el cual, dijo, no seguiría saliendo con él. De acuerdo con lo que planteó, la actriz oriunda de Medellín mencionó que le molesta que una persona le cuestione lo que está diciendo, porque, supuestamente, podría estar mintiendo por su profesión como actriz.

Es decir, si el hombre no sabe diferenciar entre su vida laboral y su vida personal esto es motivo suficiente para que quede totalmente descartado para ella. “Cuando me dice que no le gustaría salir con una actriz, que porque no va a saber cuándo miento”, escribió mientras hacía unos gestos que indicaban desaprobación.

La publicación se llenó de ‘me gusta’ y comentarios que demuestran que varias de sus colegas están de acuerdo con lo que dice. Asimismo, la actriz se robó varias miradas y suspiros porque derrochó sensualidad al vestir un bikini rojo, que destaca su envidiable figura.

Vale la pena resaltar que la joven sostiene una relación amorosa desde hace más de dos años con el también actor Gustavo Cerati, quien es sobrino del fallecido cantautor argentino. Majo Vargas no comparte mucho contenido con su pareja, pero ha dejado en evidencia un par de veces que está muy enamorada y feliz en su relación.

Majo Vargas, hermana menor de la actriz Yuri Vargas, fue deportada de Estados Unidos

María José Vargas ha logrado avanzar en los medios nacionales con su evidente talento actoral, el cual comparte con su famosa hermana, Yuri Vargas.

No obstante, meses atrás, la joven artista fue protagonista de una serie de noticias en la farándula nacional luego de que se diera a conocer que fue detenida en los Estados Unidos por varios miembros de Migración, los cuales la devolvieron a Colombia.

Según comentó La Negra Candela sobre el caso de la actriz, ella se encontraba viajando de México a Estados Unidos, cuando no le permitieron entrar al país y fue retenida por las autoridades respectivas. La colombiana quedó en el centro de dos especulaciones presentadas por la especialista en entretenimiento.

De acuerdo con lo mencionado, la actriz habría intentado conseguir un documento de identidad falso para lograr entrar en una de las discotecas de Estados Unidos. La ley indica que para consumir alcohol se debe tener una edad mayor a los 21 años, por lo que esta habría sido una alternativa de Vargas, quien en el momento de los hechos tenía 20 años.