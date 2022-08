Jessica Cediel reveló que fue lo último que habló con el médico que la inyectó

Jessica Cediel, la modelo y presentadora bogotana que se convirtió en un referente de lucha en contra de los biopolímeros, no ha escondido las consecuencias que este material le dejó en su estilo de vida desde 2009.

Con 40 años, la comunicadora social, que ha hecho parte de programas matutinos en Colombia y Latinoamérica, ha sido enfática al decir que lleva más de diez años buscando justicia para que se diera la sentencia del doctor Martín Carillo, quien fue el responsable de inyectarle la sustancia que, como a Jessica, ha impactado a varias mujeres de la farándula.

El caso fue retomado nuevamente por la Corte Suprema de Justicia y aunque Carrillo, en un principio, hace años, dijo que él no tenía conocimiento de las consecuencias de haberle inyectado en los glúteos a Jessica Cediel biopolímeros, el máximo tribunal lo acusó de ser responsable con una condena de 48 meses.

Además, el profesional de la salud tampoco podrá ejercer su carrera en seis meses.

“Después de 11 años de juicio, hoy con mis ojos llenos de lágrimas, por fin puedo cerrar este capítulo. 🙏🏻 Los biopolímeros matan. Ni una víctima más”, compartió la también modelo en una publicación de Instagram, donde acumula nueve millones y medio de seguidores.

A propósito de la sentencia, Cediel manifestó en varias ocasiones que Carrillo fue un buen amigo para ella, por lo que nunca se le pasó por la mente que su relación con él terminaría así.

En conversaciones con W Radio, la presentadora recordó la última vez que entabló una conversación con el médico. Desde la oficina de Carrillo en Bogotá, la famosa rememoró que cuando habló con él estaba a punto de realizarse la tercera cirugía por causa de los biopolímeros.

“Después de que le hice reclamo en el 2011 y él me contesto en su oficina, en la 104 con 15, cuando le hice el reclamo después de hacerme la segunda cirugía, fue la última vez que hablamos. Fui al consultorio con mi mamá, le dije Martín ‘me paso esto’ y él me contesto en su oficina: ‘se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso’”, detalló la comunicadora.

De inmediato, Jessica confesó que quedó en ‘shock’, pues si no hubiere hablado con el médico, este no le habría dicho nada al respecto. Así que la bogotana se sintió engañada por completo.

“Ahí le dije: ¿cómo es posible que no me digas? Estamos en 2011 y si no tengo la sintomatología jamás me doy cuenta. Él me dijo: ‘tranquila, no te hagas nada, esto te lo quito con productos homeopáticos’”, reveló la protagonista de Nadie sabe para quién trabaja.

Cabe decir que en las últimas horas, Cediel subió a las plataformas digitales la recopilación de sensibles videos que dan muestra de lo que vivió en las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se sometió.

Con esta publicación en Instagram, la figura pública hizo catarsis de los momentos de su vida y también escribió un sentido mensaje.

“Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. ❤️‍ 🩹 Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Solo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo 🙏🏻”, consignó la celebridad.

“Gracias Dios por tu misericordia, gracias a mi familia y gracias a todos los ángeles que se han cruzado en mi camino a lo largo de este proceso tan doloroso 💔”, agregó

Asimismo, Cediel hizo un llamado a tomar conciencia sobre el impacto que tiene la sustancia de los biopolímeros en la salud y en la vida de las mujeres.

“Los biopolímeros son un veneno que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. Ojalá ninguna otra mujer en el mundo sea víctima de esta situación. Gracias mi gente por tanto apoyo y cariño. ❤️”, concluyó la multifacética celebridad colombiana.