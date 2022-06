Lina Tejeiro se sinceró y habló de sus problemas con los biopolímeros

Lina Tejeiro aprovechó su canal de YouTube para publicar un video en el que habló de varios aspectos de su vida, uno de ellos, la crisis de salud que tuvo debido a los biopolímeros.

La actriz habló de su viaje a Argentina en donde trabajó vendiendo ropa y también como mesara, en donde contó que recibió burlas por estar en este trabajo y la depresión que sufrió.

Tejeiro también recordó los problemas alimenticios que tuvo y cómo empezó a realizar ejercicio para mantenerse saludable. “Siento que eso tiene que ver por las inseguridades”, explicó la actriz, quien contó que le hizo falta aceptarse con su cuerpo y por eso buscó solución en los tratamientos estéticos.

“Un día fui a un spa y me dijeron mira, te ponemos una vitamina C, para la colita, para que te quede linda, para que se te pare, es algo mínimo, no es nada del otro mundo, te va a quedar divina y claro así fue, en un momentico la cola me quedó divina y durante seis años tenía la cola perfecta, espectacular, salí en las mejores colas de Tv y Novelas, yo me sentía...eran las nalgas de la vida, pero todo tenía una consecuencia que terminé pagando hace dos años”, contó Lina.

La llanera continuó narrando cómo fue el calvario que vivió luego de realizarse este procedimiento. “Los biopolímeros empezaron a tener consecuencias. Esto fue en julio de 2020. Yo empecé a sentir que se me adormecían las piernas sobre todo la pierna derecha”, además, Tejeiro manifestó otras molestias físicas que le generaron los biopolímeros.

“Me tocaba sentarme de lado, de pronto era un chuzón en una nalga”, además, la actriz explicó que durante el encierro de la pandemia realizó mucho ejercicio. “El cuerpo empezó a rechazar el cuerpo extraño y un día empiezo a palpar y siento unas bolas”, narró la actriz, quien contó que tenía un mal presentimiento por los síntomas.

Luego de los exámenes, Lina Tejeiro contó que le detectaron los biopolímeros y entendió que era un proceso que tenía que pasar en su vida. “Hoy en día digo: valió la pena. Siento que soy la voz de muchas mujeres, que lo están viviendo, lo vivieron, o, a lo mejor en mí van a encontrar una respuesta a lo que están viviendo y eso me llena de tranquilidad”.

Lina Tejeiro dice que no le interesan las cicatrices y destaca que no le importa cuando la critican por querer verse más atractiva.

Lina Tejeiro se le midió a hablar en ‘idioma alienígena’ como Mafe Walker

Recientemente, el nombre de Mafe Walker se ha convertido en tendencia debido a que, en redes sociales y algunas entrevistas, apareció emanando una serie de sonidos que, según ella, son vibraciones que le permiten comunicarse con seres estelares.

El auge que ha generado la colombiana, que actualmente reside en México, es controversial. Por un lado, hay quienes dicen que se trata de un “don”, pero por el otro hay quienes aseguran que todo es una estrategia para convertirse en un personaje público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Walker ha logrado dar a conocer su forma de comunicarse con el más allá; de hecho, se autodenomina como una médium.

Lina Tejeiro se puso el desafío de aprenderse los “códigos” que Mafe Walker ha comunicado en varios escenarios. Cabe señalar que la mujer que se considera médium ha expresado, en varias oportunidades, que este lenguaje no se puede entender en la mente, puesto que se trata del amor, las células y la conexión de los cuerpos únicamente.

La actriz publicó la pieza de video en la que hizo el lipsing de las palabras de Walker. Por un minuto y ajustándose a cada sonido, la actriz logró recitar las palabras de Mafe sin ninguna interrupción, es decir, su sincronización fue exacta y por ello los usuarios no dudaron en recalcar este talento.

En historias de Instagram, Lina les dijo a sus seguidores que le tomó aproximadamente tres días aprenderse el guion, pues las emanaciones vibracionales de Walker no son para nada fáciles. Es así como logró su cometido y hasta la fecha acumula miles de interacciones digitales.