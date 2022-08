¿Despecho por su ex Daniela?, revelan video de James Rodríguez tomando y cantando un tema de Diomedes Díaz

Hace unos días, una de las noticias que causó revuelo en el mundo del entretenimiento fue el anuncio de matrimonio entre la pareja de famosos, conformada por la empresaria y modelo colombiana Daniela Ospina y el actor venezolano Gabriel Coronel.

Desde hace meses, la dupla de celebridades sostiene una relación amorosa, se fueron de vacaciones y suelen compartir varios momentos juntos en redes sociales. Es por ello que los cibernautas preguntaban constantemente si la expareja del futbolista James Rodríguez, nuevamente iría al altar.

Esa espera terminó y Coronel publicó unas fotografías compartidas con su ahora comprometida en la que escribió: “Ella dijo sí”.

Estando frente al mar, sobre unas rocas y vestidos los dos de blanco, Coronel le pidió matrimonió a la también hermana del arquero David Ospina. El acto simbólico quedó consignado en cinco fotografías en donde se retrata el proceso; desde que el hombre está arrodillado con el anillo en sus manos, hasta que Daniela tiene el anillo y besa al que será su esposo.

No obstante, a pesar del sensacional momento y las instantáneas, no es un secreto que la modelo estuvo por varios años con el centrocampista del Al Rayyan y dieron vida a su hija, Salomé.

Tanto Rodríguez como Ospina siguieron su camino, pero velando siempre por el bienestar de la menor.

Pero en redes sociales es posible ver de todo un poco, por lo que los cibernautas empezaron a compartir un video que está acaparando la atención de muchos y en donde el futbolista aparece cantando una sentida composición de vallenato.

Junto a su excuñado, David Ospina, y otros futbolistas, Rodríguez cantó la composición musical del exponente de la música vallenata Diomedes Díaz, titulada ‘Me deja el avión’; una interpretación que el fallecido cantante lanzó en 1977 y en la que se da a entender que tras una ruptura amorosa, todo marcha bien.

En consecuencia, los internautas empezaron a relacionar esta interpretación con la reciente propuesta de matrimonio que recibió Daniela Ospina.

Para algunos, el deportista estaría despechado, puesto que en el video se ve a James con su teléfono celular en la mano grabando el momento, cuando un artista empieza a cantar el clásico de Diomedes y él se une. Aun así, hay detalles que demostrarían que la pieza audiovisual fue grabada ya hace un tiempo.

“Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, se escucha entonar al futbolista colombiano de talla internacional.

A pesar de que varios usuarios dicen que se trata de una reciente aparición de James en redes sociales, debido a varios detalles, como el color de cabello que tiene Rodríguez, la calidad del video y la felicidad con la que el deportista canta, se demuestra lo contrarío y esta pieza sería de hace semanas.

Sin embargo, con el auge que ha generado la noticia del matrimonio entre Ospina y Coronel, se viralizó el momento en el que el jugador del Al Rayyan aparece cantando la sentida canción del maestro Díaz.

Por lo tanto, los internautas aprovecharon y comentaron sus posturas: “Ay no si ellos se separaron hace mucho rato, él ha tenido otras parejas, lo mismo ella, así que creo que solo está parrandeando y cantando”; “Uyyy si pobrecito jaja”; “Ahora no puede cantar un vallenatico”, se lee en recopilaciones subidas a Instagram.

A continuación, el fragmento que muestra a James Rodríguez tomando y cantando el popular tema de Diomedes Díaz: