Daniela Ospina y su reflexión sobre las apariencias: “muchas veces nos aferramos a situaciones o cosas solo por aparentar”

Daniela Ospina en el último tiempo se ha convertido en una de las celebridades más famosas en Colombia, debido al contenido que muestra en sus redes sociales y sobre su emprendimiento en la moda.

Asimismo, la antioqueña sorprende a sus seguidores con despampanantes fotos en su Instagram, donde cuenta con más siete millones de seguidores. Sin embargo, más allá de su belleza, Ospina trató de sincerarse con sus seguidores sobre el proceso que viene teniendo con ella misma, para ser una buena persona.

La modelo manifestó que ha tenido que afrontar diferentes etapas en su vida, algunas más fuertes y dolorosas que otras, de las cuales le dejan un aprendizaje en su vida.

“He aprendido mucho de cada proceso en la vida, quizás algunos me han dolido y otros se me han hecho más fácil, pero lo que sí estoy segura es que me han ayudado a mejorar como ser humano”, indicó la empresaria.

Además, aclaró que muchas veces llegó a pensar que se estaba aferrando a situaciones que no le aportaban a su vida, pues en diferentes ocasiones pensaba que aparentar daba bienestar y felicidad en su vida.

“Muchas veces nos aferramos a situaciones o cosas solo por aparentar, cuando al final lo que debemos hacer es afrontar”, aseveró Ospina.

Cabe mencionar que a Daniela Ospina actualmente se le ha visto muy enamorada del actor y cantante venezolano Gabriel Coronel e incluso se ha mencionado un posible matrimonio.

Lo que se sabe del actor es que su nombre completo es Gabriel Eduardo Coronel Petrilli, nació en Venezuela, tiene 35 años y no solo se desempeña como actor, sino también como cantante y modelo. Este hombre consolidó su romance con Daniela hace menos de un año y suelen compartir lo que hacen en redes.

¿Daniela Ospina está embarazada?

La modelo y creadora de contenido se sumó a la tendencia de la caja de preguntas de la red social Instagram, un espacio para estar más cerca de los usuarios digitales.

De este modo, Daniela recibió la pregunta: “¿Dani, estás embarazada?”. Enseguida, la hermana del arquero David Ospina habló al respecto y aclaró si está o no en dicha condición, debido a que se venía especulando en diferentes medios de comunicación.

A pesar de que su respuesta fue negativa, la intención que manifestó con sus cortas palabras dejó pensando a los internautas y seguidores, puesto que la mujer escribió: “Por ahora no”.

Para ponerles fin a los rumores, Daniela Ospina posteó una fotografía en la que aparece posando con un look fresco: un top lila y un pantalón blanco suelto de tiro alto, por lo que su tonificado abdomen quedó al descubierto.

No obstante, con la respuesta que compartió la modelo, los internautas especulan que en la mente de Ospina estaría contemplado tener otro hijo pronto.

En el post de Instagram, la también empresaria tiene el cabello suelto y un bolso rosa con detalles de pedrería:

Hay que decir que esta no es la primera vez que le hacen la pregunta a la modelo. En otras oportunidades, la mujer ha sido sincera diciendo que no descarta la idea de tener más hijos, pero sin aclarar el tiempo.

Por ahora, Daniela Ospina tiene a su hija Salomé, fruto de la relación que sostuvo por años con el futbolista de la Selección James Rodríguez.

Por otro lado, en la misma línea de preguntas y respuestas en Instagram, a la modelo la interrogaron sobre los planes que tiene para celebrar su cumpleaños número 30, el cual será el próximo 22 de septiembre.

Aunque no dio muchos detalles, Ospina respondió: “Aún no lo sé, lo único seguro y más importante es que estaré con las personas que amo”.