‘La casa de los famosos’: Isabella Santiago y Sandra Muñoz tuvieron fuerte discusión por insólita razón; se destapa traición

Mientras avanzan los capítulos de La casa de los famosos, la convivencia se pone tensa y el encierro empieza a hacer de las suyas ante las diferencias de algunas celebridades. En el capítulo número cinco del reality, por ejemplo, fueron Isabella Santiago y Sandra Muñoz quienes protagonizaron una fuerte discusión a causa de una insólita razón que hizo romper en llanto a la actriz y modelo venezolana, justo en el momento en el que se disponía a disfrutar un buen plato de comida.

Pese a que este episodio inició lleno de música y baile, poco a poco fueron surgiendo nuevas estrategias, nuevos nominados, amores nacientes y lágrimas, que desataron todo tipo de reacciones entre los televidentes a través de las redes sociales.

La tensa situación entre las dos celebridades se dio después de una larga jornada, cuando Isabella se acercó a la cocina para servirse su plato de comida. “Ay mi amor, serviste grande a comparación de todos”, refutó de inmediato Sandra, comentario que de inmediato le causó gran sorpresa, “¿cómo así?”, le preguntó visiblemente confundida.

“Yo no quiero ser como la sapa o vamos a ser todos poquito o cada quien sirve porque yo no voy a quedar maluca ante ustedes, porque les serví a muchos”, agregó su compañera molesta por la porción que se había servido. Ante sus comentarios, Santiago sacó un poco de comida de su plato y le mostró para que le indicara si estaba bien. “‘¿Así están sirviendo?”, cuestionó.

Isabella Santiago y Sandra Muñoz discutiendo en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Enseguida, Sandra respondió de manera afirmativa y le explicó las razones: “sí, estamos sirviendo poquito porque supuestamente es lo único que hay hasta la otra semana. Entonces yo no quiero ser como la sapa del paseo, si quieren lo hacemos y si no me hago a un lado”, a lo que Isabella respondió que no tenía idea de lo que habían planeado o hablado porque acababa de llegar. “Yo no sé la cantidad de arroz que hay”, dijo, pero su compañera aseguró que no se estaba quejando solo por ella. “No baby, no estoy hablando por ti, estoy hablando en general, lo que quieran”.

Participantes de La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

A raíz de su disgusto, Sandra mencionó en el confesionario que estaba pensando en todos, pero no todos hacían lo mismo y eso es complicado. “Entonces el hecho de yo decir vamos a servir una taza de esto de lo otro para que nos alcance, pues no a muchas personas les gusta”, detalló.

Isabella Santiago en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Por su parte, Isabella se mostró furiosa al sentarse en la mesa junto a Martha Isabel Bolaños, quien le confirmó que todos estaban comiendo poquito y le aconsejó preguntar a la próxima cuántos faltaban por comer. Sin embargo, la actriz calificó de “atacada” a Sandra, pero su colega la defendió manifestando que era su carácter, igual al de ella y por eso la entendía.

“Pero me pudo haber dicho lo de la comida en otro tono”, se quejó Santiago al hablar con Martha, quien se mantuvo en su postura y le pidió no generar polémica. “Polémica no, porque jamás me voy a volver como una mujer como ella”, comentó para luego irse al baño, respirar profundo y llorar.