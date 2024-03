‘La casa de los famosos’: Martha Isabel Bolaños rompe en llanto por críticas de sus compañeras: “Me siento muy atacada”

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, se presentó un nuevo inconveniente protagonizado principalmente por Martha Isabel Bolaños, una de las concursantes que más ha dado de qué hablar en el reality por sus constantes discusiones y enfrentamientos con otros integrantes de la vivienda, incluso, de su mismo equipo.

A raíz de esta situación, la actriz caleña ha sido nominada varias veces. En la noche del miércoles 6 de marzo, la decisión de sus compañeros no fue la excepción. A muchos les molestó su comportamiento luego de conocer que tanto el Cielo como el Infierno perdieron el presupuesto para obtener comida y, como consecuencia, deben asumir días en los que el hambre empieza a afectar la convivencia.

Aunque en este momento Sandra Muñoz, Ornella Sierra y otras concursantes corrieron a guardar proteína en sus cajones, la líder Isabella Santiago ordenó volver a dejar todo en sitio, con el objetivo de pensar en todos y, de este modo, racionar cada uno de los ingredientes que hay en la despensa.

Enseguida, las celebridades atendieron su llamado, pero, pese a que advirtió que las únicas que podrían estar en la cocina para organizar la porción de cada uno eran ella y Muñoz, Martha Isabel fue descubierta destapando una bolsa con granola de la que tomó un puñado del producto.

Por este motivo, cuando Isabella explicaba detalladamente las reglas establecidas en función de la comida, varios de sus compañeros se quejaron por la acción que había tenido la actriz caleña.

Sandra Muñoz en 'La casa de los famosos' | Foto: Captura de pantalla 'La casa de los famosos'

“Martha cogió un poquito de granola, pienso que fue sin querer, no fue con mala intención. Eso que pasó quisiera que no se volviera a repetir porque yo sé que esa pequeña reacción puede tener una gran consecuencia y podemos llegar a un conflicto por la comida que no tenemos”, dijo la actriz y modelo venezolana.

Al escuchar su comentario, la primera que se quejó fue Sandra, quien aclaró que no había sido un poquito de granola, sino un puñado. “No me vengan a decir que fue sin culpa porque si yo me como cinco manís, no puedo decir ‘perdón, fue sin culpa’. Yo sé que le estoy quitando una porción a una persona y eso no me gusta”, refutó.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla 'La casa de los famosos'

Karen Sevillano, por su parte, afirmó que en este punto de la competencia ya se han dado cuenta de que muchas personas al momento de comer no piensan en los demás. “Eso ya lo hemos visto, lo hemos comprobado, estamos en el día 25 como para que nosotros hoy, que no hay nada, nos pongamos otra vez en lo mismo”, expresó con un visible gesto de molestia por lo que hizo Bolaños.

Otra de las concursantes que se quejó por lo ocurrido fue Isa Sierra, quien calificó la acción de Martha como un gesto “egoísta” e “increíble de creer”, luego de hablar de carácter, de madurez, “pero no son capaces de coordinar cómo compartir la comida” que es tan esencial para todos.

Después de vivir este tenso momento, Bolaños apareció llorando en uno de los espacios de la casa y en el confesionario comentó: “No lo hice ni por tomar ventaja, ni con malicia. Me equivoqué, ya ofrecí una disculpa. ¡Para, para! Sandra es muy fuerte, es muy fuerte el ataque entre viejas. Me siento desprotegida, que no tengo en quién refugiarme un momento para vivir esto”.