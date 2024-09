La chef Leonor Espinosa se convierte en la primera Latinoamericana en recibir importante premio a la innovación gastronómica

Dicho premio le fue otorgado gracias al trabajo que Espinosa y su equipo han realizado a través de Leo, su reconocido restaurante ubicado en Bogotá, que por más de seis años consecutivos ha sido seleccionado como uno de los mejores del mundo, según la lista The World’s 50 Best Restaurants .

Este galardón ha sido recibido en el pasado por importantes figuras de la gastronomía mundial. Entre ellos, los hermanos Joan, Joseph y Jordi Roca, quienes han recibido tres estrellas Michelin por su restaurante El Celler de Can Roca, considerado en dos ocasiones como el mejor del mundo, según la lista británica The World’d 50 Best.