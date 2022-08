La enfermedad visual de Yeison Jiménez que adquirió cuando trabajaba en Corabastos

El cantante no tiene la edad necesaria para hacerse la cirugía necesaria.

En una reciente entrevista del cantante de música popular Yeison Jiménez para el diario La República, el artista recordó la enfermedad que sufrió cuando era joven, misma por la cual tiene que utilizar gafas permanentemente, además de tener la esperanza de dejar de depender de esta herramienta para mejorar su visión.

Al parecer, el cantante desarrolló una enfermedad en los ojos llamada queratocono, que según la organización estadounidense Mayo Clinic, provoca visión borrosa, sensibilidad a la luz, entre otros.

“El queratocono se produce cuando la córnea (la superficie frontal transparente y en forma de cúpula del ojo) se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono. Una córnea en forma de cono provoca visión borrosa y puede producir sensibilidad a la luz y al resplandor”, explica la organización.

Entre tanto, Jiménez afirmó que debe hacerse un trasplante de córnea para poder corregir su enfermedad, ya que no tiene cura, sin embargo, este solo podría hacerlo en unos cuatro años más. ”A través de mis años de trabajo en Corabastos se me deformó la córnea derecha y eso no tiene cura. Puede mejorar con trasplante o con otra cirugía que es muy riesgosa con anillo... “, contó para el diario mencionado.

Jiménez tendría que esperar hasta tener la edad necesaria para el trasplante, mientras tanto tendría que continuar usando gafas. Y con respecto a esta herramienta, el cantante aprovechó para contar que sus ojos habían mejorado, ya que ahora no tenía que costear gafas tan costosas como al principio de su enfermedad.

”Cuando yo compré mis primeras gafas que me mandó el médico me costaron 780.000 pesos, y las que tengo ahora cuestan 450.000, son más bonitas y también medicadas”, expresó Jiménez.

La emotiva despedida de Yeison Jiménez a Darío Gómez

Varios artistas de música popular han manifestado el dolor que les produjo el fallecimiento de Darío Gómez. Entre lágrimas, música y buenos recuerdos, homenajearon al hombre que impulsó el género no solo en Colombia, sino en varios países del mundo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje en honor al ‘Rey del Despecho’, una persona por quien siente total admiración. De hecho, tuvo la oportunidad de grabar junto a él en el remix de la canción ‘Guaro’, que incluyó voces de exponentes como Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Jhon Álex Castaño, El Charrito Negro, entre otros.

“Definitivamente, es imposible negar la tristeza que se siente de saber que perdimos a nuestro pionero, la persona que creó este género, al hombre con mayores éxitos en la música popular hasta ahora, a un gran compositor, a un gran ser humano”, dijo Yeison Jiménez en la introducción de su mensaje.

El artista, además, contó que para el momento en que grabó el video estaba celebrando su cumpleaños, pues la fecha conoció con la repentina partida de Darío Gómez.

“Estoy en mi cumpleaños y es un tema muy complicado porque como que siente uno que le está faltando algo. Jamás pensé estar grabando este video, pero lo único que les puedo decir es que hoy se nos fue el papá de los pollitos, el ‘Rey del Despecho’ Darío Gómez”, expresó el artista.

“Creo que nunca jamás volverá a nacer alguien que cuando no existía ningún tipo de tecnología se hizo el hombre más grande de un género en toda el habla hispana. Paz en la tumba de Darío Gómez”, concluyó.