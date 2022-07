Yeison Jiménez explicó sus secretos para lograr una gran fortuna

Si hay un cantante de música popular que ha sabido aprovechar su fama y, a partir de ello, darse a conocer a nivel nacional e internacional, es el artista Yeison Jiménez. Con 30 años, el caldense tiene millones de seguidores, ha aparecido en la televisión y sigue creando éxitos musicales.

Jiménez ha contado en diversos momentos que, antes de ser el reconocido cantante que es, trabajaba en otros oficios. De hecho, el hombre explicó que con poca edad laboró en Corabastos y, aunque muchos no creyeron en él, su sueño de ser compositor se hizo realidad.

En cuanto a su vida económica, en un principio Yeison no tuvo buenas adquisiciones. Sin embargo, el cantante de Aventurero estuvo hablando en el pódcast Inversionistas al desnudo y reveló una de las estrategias que utilizó para acumular dinero.

De acuerdo con el artista, su mentalidad cambió y prefirió acumular la moneda de cambio en vez de estar gastando.

Es así como, luego de tomar conciencia, el caldense aseguró haber edificado un “imperio” con el dinero que le sobraba en el tiempo que trabajó de cotero y cargando bultos, en la popular plaza de mercado.

Muchos pensarán que el exjurado de Yo me llamo necesitaba de mucho capital para ahorrar, pero no fue así: “Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos, porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y recogía un millón de pesos”, confesó Jiménez en Inversionistas al desnudo.

Pero lo que más llama la atención era el uso que Yeison le daba a ese dinero. Según las declaraciones del hombre, él pagaba horas de grabación para condensar sus primeros éxitos, que luego de varios intentos pasaron a escucharse en radio.

Sin embargo, el reconocido exponente del género popular no aclaró en cuántos días acumulaba el monto de dinero, que representa el salario mínimo actual en Colombia.

Hay que decir que para los expertos en finanzas, el ahorro es parte de la educación básica económica que cualquier persona debería adoptar para cumplir metas u objetivos a corto, mediano o largo plazo, según Business Insider.

Para terminar, Jiménez sigue trabajando y construyendo sus proyectos artísticos y personales. En sus más recientes publicaciones en Instagram, donde acumula cuatro millones de seguidores, el caldense conmemoró el Día de la Independencia de Colombia: “¡Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser colombiano!”, escribió el cantante el miércoles 20 de julio.

Aida Victoria Merlano y la mamá de Lina Tejeiro, presentes en concierto de Jiménez

La famosa influenciadora y creadora de contenido Aida Victoria Merlano, compartió historias de cómo vivió el concierto del reconocido artista de música popular Yeison Jiménez. En sus historias, de hecho, apareció con varios personajes de la farándula colombiana, como el Tino Asprilla y la mamá de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro.

En un inicio, Vibiana Tejeiro subió una historia de la influenciadora, pero decidió iniciar grabando las piernas y subió desde ahí hasta llegar al rostro de la influenciadora. En la historia, Tejeiro escribió “pinta buena la noche”.

De igual forma, Merlano se mostró muy cercana y feliz al coincidir con Tejeiro en el evento, y al igual que la madre de la actriz, no dudó en subir historia con ella. “No pude tener mejor compañía”, escribió en el video en el que se ven cantando Aventurero, una de las canciones más famosas del artista.

Ambas bailaron muy cerca y regalaron algunas miradas y sonrisas a la cámara. Aparentemente, las famosas pasarían gran parte de la velada juntas, mientras disfrutaban de la música del cantante caldense.

El video tuvo múltiples comentarios de usuarios que no dudaron en comentar su opinión. Algunos señalaron que se veían “muy lindas”, mientras que otras preguntaron por la ausencia de Lina Tejeiro.