La ganadora del ‘Desafío The Box 2022′ que dejó preocupados a sus seguidores ¿qué le pasó?

En la temporada del ‘Desafío The Box’ 2022, se coronaron campeones Ceta y Valkyria tras una final de infarto. Los atletas pusieron su nombre en la copa dejando en alto su tierra y cada uno se llevó a casa 400 millones de pesos.

Los ganadores de esa temporada protagonizaron un final de infarto - Foto: Captura de pantalla Desafío the box

Es importante mencionar que además de esa gran cantidad de dinero, Andrea Carolina Olaya Gutiérrez se llevó 50 millones más por haberse hecho merecedora de uno de los reconocimientos más significativos y gratificantes de la competencia, el de ser la superhumana más humana.

Uno de los momentos que los televidentes más le aplaudieron fue durante el Desafío de capitanas, en el que quedó de primer lugar y en el que además demostró ser una gran persona, pues ‘Maleja’ quien quedó de últimas y en medio del lodo, fue cargada por la mujer hasta pasar la meta.

Los espectadores se sorprendieron con el gran corazón de esta mujer - Foto: Tomada de las redes sociales de @CaracolTV

Durante la final, Gutiérrez se enfrentó en la arena contra Alexa, frente a todos sus otros compañeros. Ambas dejaron todo en la pista y demostraron sus capacidades y fortalezas físicas y mentales.

Desde pequeña esta enorme mujer se preparó como deportista olímpica, lo que le ha permitido desempeñarse de forma inigualable en múltiples competencias nacionales e internacionales.

En el tiempo en el que estuvo en la ciudad de las cajas, la mujer aseguró en diálogo con Caracol: “Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposo, toda mi familia fue mi motivación todo el tiempo. Y en cuanto a la amistad que hice, me llevo en el corazón a todo el equipo Beta”.

Asimismo, aseguró que aunque no sabía puntualmente qué hacer con todo el dinero que había ganado, no podía perder el norte: “Es muy difícil saberlo luego de tantas emociones porque debo volver a poner los pies en la tierra, pero creo que lo mejor será invertir el dinero de buena manera, que se puedan materializar varios proyectos y seguir compitiendo, que es lo que me apasiona”.

Después de salir del reality, la concursante ha estado bastante activa por medio de sus redes sociales. Puntualmente en Instagram, donde hasta el momento ya acumula más de 244 mil seguidores, quienes siempre están pendientes de todo lo que hace y postea, ya sean fotos, videos o historias.

La mayoría del tiempo, la exconcursante les comparte los momentos más especiales e importantes en su trayectoria como deportista, así como espacios con su familia, amigos o pareja, así como sus rutinas de entrenamiento.

Valkyria Olaya fue la ganadora del Desafío en la temporada del 2022 - Foto: @andreolayag

Sin embargo, esta semana la mujer dejó a sus miles de seguidores en shock después de hacer una publicación en la que se le vio bastante afectada anímicamente, algo que para muchos es nuevo debido a que casi siempre está sonriente y de buen humor.

La mujer subió un video en el que se le ve bastante acongojada y lo acompañó de varios textos en los que se lee: “Hola, hoy solo quiero decirte un par de cosas: hay días que todo pesar, que todo agobia, la vida se pone difícil y sientes que ya no estás pudiendo. Tratar de cumplir con todo es muy desgastante, te entiendo”, empezó diciendo la mujer.

Luego añadió: “Tratar de tener éxito, fracasar, volverlo, intentar pretender que todo está bien cuando te estás ahogando por dentro, tratar de no flaquear, de no rendirte con ganas, de salir corriendo o solo gritar porque se supone que tú puedes con todo, pero sabes algo no siempre tienes que poder con todo no pasa nada”.

Y finalizó: “Muchas personas andamos en las mismas, yo sé que tú y yo podemos solo, que hoy no y no pasa nada, te entiendo y te abrazo, abrazo tu corazón exhausto, de abrazo fuerte para que sepas que todo va a estar bien. No sé cuando, pero lo estará, todo va a estar bien, solo confía”.

Ante esta publicación muchos de sus seguidores se preocuparon y no dudaron en dejarle mensajes de apoyo para que sea cual sea la situación que esté atravesando, pueda salir de ello. “Dios te bendiga mi Valky”; “Gracias... Como una gran maga diste hoy justo en mi interior... Así me siento y no es fácil... Duele. Pero saldremos adelante. Te abrazo con el alma desde la distancia... ❤️”; “Inspirador mensaje... y cuando uno se queda sin fuerza, recordar quién nos da la fuerza”; “ay Dios mío gracias 🙏🏽 por esas lindas palabras 👏eres un gran ser humano valky ❤️🙌”.