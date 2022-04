La grave herida que sufrió Yeferson Cossio tras intentar ayudar a una de sus mascotas

El creador de contenido Yeferson Cossio es una de las figuras públicas más reconocidas de Internet. Por eso muchas de sus publicaciones o comentarios en redes sociales suelen causar polémica, lo que le ha generado encontrones y discusiones con otros influenciadores colombianos.

Pero además el antioqueño es uno de los influencers que más ha mostrado interés y preocupación por el bienestar y el trato que reciben los animales en Colombia. Por esto ha adoptado a diversos perros que cuentan con diferentes dificultades, además de apoyar económicamente a refugios que se encargan de la protección y adopción de los caninos.

Y al parecer su amor por los animales hizo que sufriera un accidente el pasado domingo, cuando fue despertado por uno de sus perros que estaba sufriendo un ataque de epilepsia. Y en lo que habría sido un acto desesperado por ayudar al animal, Cossio quedó herido en una de sus manos accidentalmente.

Inicialmente el creador de contenido paisa había subido un video en el que se veía su mano llena de sangre sin explicar mucho qué es lo que había sucedido. Pero acto seguido, grabó a uno de sus perros para explicar que era el motivo por el que se había despertado para ayudar al canino, que en medio de su ataque habría mordido a su dueño. Hecho del que no se arrepiente el influenciador, según dijo en sus redes sociales.

“Lo que pasó hoy a las tres de la mañana, esa historia que subí con la mano ensangrentada sí era mi sangre. De hecho, tengo la mano pues llevada. Como ustedes saben, Jenn y yo tenemos muchos perros, muchos chandosos recogidos y muchos ancianos que tienen muchos achaques. Entonces son perritos pues que han sufrido mucho (…) uno de nuestros perros tiene epilepsia, a él le dan unos ataques muy fuertes”. Escribió Cossio en un video que publicó para explicar lo que había sucedido exactamente en la madrugada que publicó las historias con su mano llena de sangre.

Además, el antioqueño explicó el momento en el que se despertó y que su pareja Jenn Muriel comenzó a gritar al ver que el perro estaba convulsionando y no sabían qué hacer para ayudarlo. En ese momento y en medio de ayudar al animal, fue que sucedió el accidente en su mano:

“Yo estaba durmiendo y yo escucho ‘fúfú’, porque él primero se empieza a revolcar así. Entonces yo de una me tiro en voladora desde la cama y Jennifer ¡aahh! La cosa es que a mí me da mucho miedo porque él se pone muy mal, él blanquea sus ojos, se mueve muy fuerte y a mí me da mucho miedo que se trague la lengua. Yo le vi y tenía la lengua doblada, o sea, de como para dentro entonces yo ¡Pum! Le metí la mano y apenas se la metí me apretó durísimo (…) cuando le pude sacar la lengua ahí sí hijue... se me pasó el dolor y no era capaz de abrirlo”. Dijo Cossio.

Finalmente, el creador de contenido manifestó que cree que pudo haber sufrido algún problema más grave con uno de sus nervios o tendones, ya que no ha podido realizar los movimientos normales con su mano. Sin embargo, confirmó que por su amor a sus mascotas no se arrepiente de lo sucedido. Y que estaría dispuesto a hacer lo mismo de nuevo, o mucho más, si sus animales lo necesitan.