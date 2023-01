La Liendra está preocupado por una enfermedad que descubrió que sufre este 2023

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Esta vez les contó a sus más de seis millones de seguidores que este 2023 tendrá que hacer unos cambios radicales en su vida que tienen que ver con su salud y su cuerpo. El influencer se encuentra descansando en República Dominicana con su novia Dani Duke antes de retomar sus labores y empezar los cuidados con su físico.

La pareja de influencer es muy abierta con sus seguidores y suele hacer dinámicas de preguntas y respuestas. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

En medio de varios videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, La Liendra se fijó en un detalle que no pasó por alto y es que, mientras estaba en una cena con su pareja, confesó que terminó comiendo más de lo esperado, pues fueron cuatro platillos y luego aseguró que seguía con hambre.

“Preocupado estoy este año. Llevo aproximadamente cuatro platos y tengo la misma hambre del primero”, indicó el joven. Luego añadió que, de seguir así, deberá ponerse juicioso con las rutinas de ejercicio.

“Yo creo que esto de ser flaco puede que sea un problema o un defecto que esté a punto de irse de mi vida. Estoy preocupado, literal, este año voy a tener que hacer ejercicio no solamente por salud, sino porque me daría miedo de que me engorde. Estoy comiendo mucho”.

Cabe destacar que el paisa suele mostrar muchos detalles de su vida a través de las redes sociales y desde que inició su carrera como creador de contenido siempre ha tenido el mismo aspecto físico. Aunque hace poco mostró que le formularon gafas permanentes y que era por cuidar su salud, a las 24 horas su novia Dani Duke contó que él ya las había perdido y que no tenía juicio para ponérselas.

El creador de contenido sorprendió con su look, pues también se quitó los brackets. - Foto: Instagram: La Liendra

La Liendra se salió con la suya y logró compartir sauna con su ídolo, Cristiano Ronaldo; seguidores notaron algo raro en su publicación

Uno de los ídolos del generador de contenido es el astro del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a quien fue a ver al Mundial Qatar 2022. Su pasión es tal, que a todos sus seguidores les ha quedado claro gracias a las publicaciones y videos que constantemente hace en Instagram.

La Liendra perdió una apuesta luego de la derrota de Portugal en Qatar 2022. - Foto: REUTERS/Instagram: La Liendra

A propósito de esto y aprovechando que su novia Dani Duke prefirió dormir antes que salir a disfrutar su lujoso viaje de vacaciones, Gómez aprovechó para ir a disfrutar del servicio de spa del hotel en el que se estaban alojando.

Allí, en medio de su soledad, afloró la creatividad y decidió crear un montaje junto al jugador portugués, fotografía que le valió cientos de comentarios y reacciones en su perfil.

La imagen mostró al generador de contenido sentado en un sauna y a su lado a CR7, ídolo deportivo del nacido en el departamento del Quindío.

“Con el socio Cristiano”, fue el texto con el que el generador de contenido acompañó la imagen en una de sus cuentas alternas en Instagram. Sus seguidores aprovecharon para comentar el contenido y destacar el buen sentido del humor.

“El mejor influencer de Colombia, gústele al que le quiera gustar, La Liendra es el número 1 o que lo confirmen sus verdaderos fans”[sic]; “los envidiosos dirán que es montaje”; “Manejando la tranquilidad”; “el bicho y La Liendra jajaj”; “Supérelo a veces el fanatismo es malo van a pensar que usted está enamorado de el” [sic]; “tanto amor y dijo que si se iba para ese equipo se calviaba, a cumplir pues Liendra” [sic], y “la amistad ante todo jaja” [sic], fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Osorio estuvo presente en varios partidos del Mundial Catar 2022 y que constantemente publicó material en el que mostraba algunos aspectos característicos de la cultura catarí, como la comida y el uso del burka; así mismo, mostró cómo vivió los diferentes encuentros futbolísticos a los que asistió durante el desarrollo de la copa del Mundo.

De hecho, sus seguidores recuerdan el gol que CR7 marcó, de penal, en la victoria del equipo luso, 3-2, frente a su similar de Ghana cuando aún se disputaba la fase de grupos del torneo.