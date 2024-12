No eran tan amigas...

El director y guionista Jim Jarmusch , el mismo que ha dirigido clásicos del cine independiente como Extraños en el paraíso (1984), El tren del misterio (1989) o Flores rotas (2005), t iene lista una película de zombis que va a estrenar el 14 de junio en Estados Unidos . Aunque eso ya suena bastante atractivo, lo más impresionante es el reparto que logró reunir, lleno de estrellas con las que ya ha trabajado antes: Tilda Swinton, Bill Murray, Iggy Pop, Selena Gomez, Adam Driver, Steve Buscemi, Tom Waits y muchos otros . No en vano Focus Features, la productora de la película, la promociona como “el más grande reparto de zombis jamás reunido”. Todavía no hay mucha información sobre la trama, pero Murray dijo en una entrevista que el guion es “hilarante y muy gracioso”. Por lo pronto, ya publicaron el primer avance en el que aparecen Tilda Swinton con una espada samurái, Bill Murray y Adam Driver como dos policías e Iggy Pop como un zombi hambriento de carne humana .

La Matriarca, una biografía de Barbara Bush, la ex primera dama de Estados Unidos fallecida el año pasado, ha puesto sobre la mesa la supuesta enemistad entre ella, esposa de George H. W. Bush, y Nancy Reagan, cónyuge de Ronald Reagan. Según pudo averiguar la periodista Susan Page, autora del libro, las dos parejas aparentaban mucha unión y se la pasaban de arriba para abajo cuando Bush era vicepresidente de Reagan, entre 1981 y 1989. Pero en realidad las dos mujeres no se soportaban. La propia Barbara le contó que cuando Diana de Gales y el príncipe Carlos visitaron Estados Unidos en 1985, Nancy los tachó a ella y a su esposo de la lista de asistentes, a pesar de que muchos le dijeron que era una descortesía no invitar al vicepresidente. Pero Nancy se salió con la suya y los Bush siempre quedaron resentidos, pues esa velada pasó a la historia por el baile de Lady Di y John Travolta.

