“La Policía nunca salió a aclarar”: Lina Tejeiro habló sobre la noticia que involucraba a su familia con droga

En una nueva entrevista de la conocida Diva Rebeca en su canal de You Tube, la actriz e influencer Lina Tejeiro contó la experiencia que vivió cuando salió una noticia que señalaba a su familia de enviar droga al extranjero en 2021, cuando la Policía Nacional indicó que se había incautado una carga de cocaína en Buenaventura, y vinculó a una actriz en su comunicado.

Sin embargo, al no mencionar el nombre de la actriz, en redes sociales habrían comenzado los rumores para descubrir quién era la involucrada, hasta que en una exclusiva, la Negra Candela habría revelado el nombre Tejeiro al aire, por lo que tanto ella como su familia quedaron expuestos.

Pues bien, poco tiempo después la familia de Tejeiro tuvo que salir a contradecir a la Policía Nacional. Según dijeron Manuel Eduardo González, padre de la actriz era inocente.

“Fue muy difícil, sobre todo cuando salió la noticia. Lo primero que dije es: ¿quién será la actriz famosa? Me ofendió mucho cómo el policía le quitó todo el peso a las toneladas que habían encontrado y se lo dio a que era el papá de una actriz. Ya las toneladas no importaban ni qué había pasado con la droga, sino que necesitaban saber de quién era el papá”, comenzó diciendo la influencer en medio de la entrevista con Diva Rebeca.

Y sentenció: ”la Policía nunca salió a aclarar nada”. Tejeiro dejó en claro durante su entrevista que su padre, así como ya había indicado anteriormente, era inocente y que, según ella, el manejo de la información por parte de las autoridades, no solo la perjudicó a ella, sino también a toda su familia, puesto que, además, no habrían hecho la correspondiente aclaración para la opinión pública.

Además, recordó que su madre tuvo que salir al aire para pedir que se mantuviera la prudencia con el asunto, puesto que todo estaba siendo manejado por las autoridades. “Le decían que yo estaba involucrada y que eso iba a salir al aire, mi mamá habló con mi manager, era algo realmente ilógico. No llegamos a pensar que dijeran eso, mi papá es completamente inocente, yo lo veía lejano” sentenció en medio de su entrevista.

Con respecto a la Negra Candela, quien habría sido la persona que reveló su nombre ante el país, Tejeiro aseguró que las acusaciones de la comunicadora en su contra no eran nuevas; por contrario, tenía una “guerra casada” con ella, y que hasta el momento no sabía el porqué.

“Esta señora sale a nivel nacional y dice el nombre completo de mi papá y además dice que es mi papá, yo me derrumbé y dije esto no puede ser posible, ella no sabe lo que está haciendo... Ella siempre ha tenido una guerra casada conmigo, no sé por qué, no entiendo cuál es la intención de ella, pero siempre ha tratado de involucrarme en chismes donde yo siempre tengo que llegar a desmentirla”, fueron sus palabras para Diva Rebeca.

Tejeiro resaltó que las disculpas o aclaración que habría hecho la Negra Candela al aire tras sus acusaciones habían sido con una “mala actitud”; sin embargo, la actriz recalcó que no pretendía hacerle daño hacia la comunicadora. “Hasta el sol de hoy creo que no se sabe quién es el dueño de esas dos toneladas que cogieron, pero quedó la sensación en todo lado de que era mi papá y a ella no le importó”, sentenció en su entrevista.

“Incluso decía que no quería retractarse, lo leyó de muy mala gana, su actitud siempre fue muy despectiva. Si ella quiere seguir viviendo de las mentiras es problema de ella. Pero yo no pretendo dejarla en la calle y causarle el mismo daño que nos causó a nosotros porque yo no soy ese tipo de persona”, terminó concluyendo la actriz.