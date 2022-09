La primera mujer taxista en Colombia pasó por el diamante de La Voz Senior

El programa del prime time del Canal Caracol conquistó al público gracias a la riqueza de las historias de los participantes que llegan hasta el diamante de La Voz, bien sean las historias de los niños, los adultos, o los abuelitos que se están presentando por estos días.

Una de ellas fue la que conmovió la noche del jueves al cantautor Andrés Cepeda, pues en esta edición de La Voz Senior, doña Leonor Castro contó que había laborado en un empleo que antes era considerado solo para los hombres: “Tuve la oportunidad de enfrentarme a un trabajo de machos. Tuve la oportunidad de ser la primera conductora de taxi en Colombia. Eso tiene un mérito”.

Agregó que “uno está capacitado para hacer cualquier trabajo sin que eso demerite el género, entonces yo sí le digo a todas mis mujeres colombianas: Luchen, sean valientes y hagan lo que muchos no se atreven”, por lo que fue ovacionada y aplaudida no solamente por los jurados, sino también por el público.

Ante ello, Cepeda le dijo a la participante que no pasó a la siguiente ronda que era una maravilla y que ella “viene siendo una pionera en la igualdad de género”, debido a que en los últimos tiempos se ha enfatizado en que tanto varones como mujeres puede hacer las mismas tareas.

Doña Leonor, oriunda de Tunja, Boyacá, con 88 años, interpretó Escándalo, una canción que habla del amor y menciona que sería más vergonzoso no amar, según destacaron los jurados del programa.

De igual manera, son varias las historias de vida que conmueven a los espectadores al otro lado de la pantalla, como ocurrió con don José Inocencio Trejos González, quien interpretó ‘La nave del olvido’ cuando subió al escenario. El hombre, nacido en Cali, dio una nostálgica versión del clásico musical de José José.

Lo que llamó la atención de los curiosos fueron las declaraciones que dio el concursante cuando le preguntaron si toda la vida se había dedicado a la música. José Inocencio señaló que su familia vio esto como algo de “borrachos”, por lo que esperó hasta retirarse como profesional de docencia y entrenar su faceta artística.

“Cuando dije que me quería dedicar a la música me dijeron que ‘eso es de borrachos’, pero ahora que me retiré, me doy el gusto y estoy cumpliendo un sueño porque soy paciente de párkinson y la música es la que me tiene aquí parado”, dijo el cantante de 72 años.

“Es como mi terapia. El párkinson, dentro de sus modalidades, es diferente para cada persona y acaba con la voz, y yo estoy luchando y no quiero que me acabe”, afirmó ‘Chencho’ ante los jurados y los presentes en el set.

Asimismo, Enrique Cuéllar, padre del fallecido chef Alejandro Cuéllar, pasó por las audiciones a ciegas. El artista de 68 años dejó sorprendidos a los tres jurados, Andrés Cepeda, Kanny García y Nacho, al cantar ‘Satisfaction’, canción de Keith Richards y Mick Jagger, de The Rolling Stones, con guitarra en mano, aunque ninguno de los tres volteó sus sillas.

Aseguró que venía de una familia numerosa de ocho hermanos y que su padre les inculcó el gusto por los instrumentos. Desde pequeños formaron una banda familiar a la que además llegaban otros artistas para tocar con ellos.

“Mi hijo mayor fue un gran chef que tuvo esta ciudad, recordaré siempre su bondad, nobleza y talento. Lo tengo siempre en mi corazón. Cuando uno pierde un hijo, no tiene nombre, uno pierde la vida”, dijo mientras que tanto él como el presentador Iván Lalinde, lloraban.