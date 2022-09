La Voz Senior: Andrés Cepeda no aguantó la risa con el nombre de un concursante

La noche del martes 20 de septiembre estuvo llena de momentos emocionantes en el capítulo de La Voz Senior, uno de ellos fue cuando una participante le confesó a Nacho que tenía una fantasía con él y el artista se levantó de su silla para darle un abrazo.

Posteriormente, uno de los participantes se robó las sonrisas de los jurados gracias a la historia de su particular nombre y cómo fue que sus padres terminaron bautizándolo así.

Se trata de Eradio, un hombre de 76 años oriundo del municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, quien participó con la canción ‘Embrujo’ y con la que logró que los tres jurados voltearan sus sillas.

Según contó, el nombre más común es Eladio, pero su padre llegó a registrarlo con un par de tragos en la cabeza y el registrador entendió Eradio y no Eladio.

“El nombre que existe en el país es Eladio, pero resulta que mi papá iba un poco alicorado, borrachito, a mi bautizo. Entonces el cura le preguntó: ‘¿Qué nombre le iba a poner al niño?’, y él [el padre] dijo [usando tono de borracho]: ‘Eradio’”, contó el participante.

La anécdota despertó las risas de los jurados, quienes coincidieron en lo extraño del nombre.

A pesar de que los tres jurados giraron sus sillas, el “Viejo Yayo”, como se hace llamar el participante se inclinó por Cepeda para que fuera su entrenador. De hecho, terminaron cantando juntos una versión de “Embrujo” en versión cumbia.

Concursantes de ‘La Voz Senior’, aunque no pasaron, encontraron el amor en el ‘reality’

La Voz Senior dejó sin palabras a sus fieles seguidores con los primeros días de las audiciones a ciegas, donde los entrenadores le dieron la oportunidad a diversos talentos para que compitieran con su voz y avanzaran hasta llegar a la final. Distintas historias se conocieron a lo largo de las presentaciones, despertando todo tipo de reacciones en el público.

Recientemente, durante los shows que se plasmaron en los capítulos, dos participantes llamaron la atención por una particular experiencia que vivieron al intentar entrar al reality. Se trata de Ninfa Patricia Cohen y Gustavo Rodas, quienes no lograron pasar a la siguiente ronda y quedaron por fuera de la competencia.

Ambos concursantes fueron invitados a Día a día, donde revelaron una sorpresiva noticia sobre un premio que se llevaron al audicionar. Los dos colombianos se sinceraron sobre su vida y contaron que actualmente eran novios, una vez coincidieron en el Canal Caracol.

Según quedó plasmado en el reciente programa del matutino, Rodas dejó sin palabras a Cohen cuando llegó al set con un ramo de flores para proponerle matrimonio. Este gesto despertó curiosidad en los presentadores, quienes indagaron sobre cómo pasó todo.

De acuerdo con lo que relató la concursante, su historia de amor apareció en el camino sin ellos pedirlo, pues ocurrió cuando se toparon por coincidencia en los espacios del canal. Todo se dio detrás de las cámaras, cuando llegaron a uno de los comedores que se habilitaron para los participantes.

Cohen señaló que Rodas se acercó adonde ella estaba ubicada para saludarla, lanzándole miradas coquetas y gestos que indicaban que había una atracción por ella. A pesar del cortejo del hombre, la participante fue clara en que al inicio no estaba interesada en tener nada con nadie, ya que llevaba sin pareja y no tenía la imagen de estar junto a alguien más.

Sin embargo, Gustavo fue muy insistente y continuó con sus intentos por conquistar el corazón de ella, llegando al punto de llevarle postres y detalles que le removieron distintas sensaciones.

Ante lo que estaba viviendo la colombiana con su pretendiente, decidió contarle a su familia y recibió el respaldo de sus hijos, quienes se pusieron muy felices al ver lo que estaba viviendo su progenitora. Los allegados a Ninfa le dieron el impulso y los ánimos para que se diera una oportunidad en el amor, por lo que quiso arriesgarse a una nueva historia amorosa.

“Yo no lo busqué, él llegó. Es una persona muy dulce, caritativo; tiene unos valores divinos. Acá en Bogotá no hubo nada porque yo me fui, pero me empezó a llamar por la mañana, al mediodía y la medianoche. Conocí su familia y su forma de vivir”, contó Cohen en el matutino.