‘La Pupuchurra’ terminó llorando en Masterchef y se desahogó frente a la cámara: “me está menospreciando”

Esto ocurrió porque dentro de la receta que Martha tenía pensaba se necesitaba “romper una morcilla”, lo que no fue del agrado del reconocido chef, y por consiguiente, la actriz rompió en llanto gracias a la frustración del momento.

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo. Yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de c*l*” afirmó Martha.

“Martha desespera”: Esto dijo Daniela Tapia

Daniela Tapia ha conquistado el corazón de los televidentes, quienes resaltan, no solo su innegable belleza física, sino su gran destreza en la cocina, pues ha tenido un gran desempeño en su paso por la competencia.

En medio de risa Daniela Tapia respondió: “Miren, el problema entre Martha y yo es que a mi Martha me cae muy bien, como ya dije, yo conozco a Martha desde el ‘Desafío Marruecos’ (producción de Caracol TV) y yo he entendido perfecto su personalidad y la verdad yo he leído muchos de los comentarios que le han hecho a Martha y realmente le han dado un poco duro”, confesó en sus redes.