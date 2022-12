La razón por la que ‘Betty, la fea’ debió ir a la cárcel, según el director de la Dian

Betty la fea es una de las telenovelas más famosas y queridas en la historia de Colombia. La icónica historia fue creada por el guionista y productor Fernando Gaitán. Además, es considerada una de las más exitosas de la televisión latinoamericana, debido a que fue traducida a 25 idiomas y se ha producido en alrededor de 180 países.

En ese sentido, en días pasados en la red social Twitter hubo una tendencia en el que se les pedía a los usuarios dar una opinión, por la que probablemente fueran a ser atacados y generara polémica.

A esto respondió un usuario que dijo: “Marcela Valencia fue siempre la víctima de Betty, no al revés”, lo que fue comentado por otro: “En un mundo decente Betty va a la cárcel por fraude fiscal”.

Esto lo respondió el director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, quien aclaró cuál fue el delito que el personaje cometió: “Declaración de pasivos inexistentes”.

La actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que nunca se ha visto la famosa novela

La actriz colombiana Natalia Ramírez, encargada de darle vida a Marcela Valencia, concedió una entrevista con Exa FM, donde participó en una particular temática sobre las telenovelas que marcaron a la gente. La artista contó detalles de las grabaciones, momentos que quedaron en su memoria y situaciones que disfrutó al integrar un equipo como este.

Sin embargo, en la conversación, la celebridad soltó una revelación inesperada sobre el proyecto y su cercanía con él. De acuerdo con las declaraciones que dio al formato, ella nunca se ha visto ‘Yo soy Betty, la fea’ completa, ya que solo ha visto algunos capítulos y fragmentos específicos.

“Increíble, nunca he visto ‘Betty, la fea’”, dijo Ramírez, dejando sin palabras a los locutores, quienes no le podían creer esta afirmación.

En la charla aparecieron varias confesiones de parte de la actriz, quien indicó que al inicio le había dado mucho miedo integrar la telenovela. Pese a los nervios que la inundaron, tomó el impulso y aceptó aquel papel que le transformó por completo su realidad.

“Fue maravilloso, sigue siendo maravilloso y creo que todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir ‘sí’. Muchas veces las oportunidades le pasan a uno por el frente y uno no las ve; igual tuvimos muchas dudas, o sea, yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto porque había demasiado riesgo... nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien”, aseguró.

Natalia mencionó que aún le parece increíble cómo esta historia fue rechazada por varios canales y espacios, debido al alto riesgo que significaba. Muchos la analizaban y la consideraban un azar, pues nunca antes se habían lanzado estas tramas.

“Era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo y que, si no funcionaba, pues no pasaba mucho; la verdad es que no iba a importar mucho. Si se dan cuenta en Betty, la fea, el 90 % es estudio, o sea, no tiene exteriores, no tiene producción”, agregó la actriz colombiana.