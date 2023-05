Reconocida diseñadora crea cuadros inspiradores para compartir parte de su mágica historia

Cuando hay momentos difíciles para afrontar en la vida, generalmente hay dos opciones: enfrentarlos con la intención de vencer o rendirse. Yany Domínguez, quien en la actualidad es diseñadora y CEO de una reconocida empresa de arte en Miami, decidió enfrentar una de las batallas más duras que ha tenido que experimentar en su vida.

Yany Domínguez es una hispana que reside en Miami, Florida, un lugar que la ha visto crecer como persona y como profesional. Además, un lugar donde recibió una noticia que hizo temblar su mundo: “Yany, tienes cáncer”.

Yany Domínguez tuvo que enfrentar un cáncer que casi acaba con su vida. - Foto: Yany Domínguez

De acuerdo con la diseñadora e influencer, estuvo un tiempo sin esperanza hasta que decidió apoyarse en el amor de su familia y la fe para seguir adelante. Para Domínguez, la peor parte fue darles la noticia a sus hijos pequeños.

“Recuerdo que les dije: ‘vengan todos a la sala, vamos a leer un cuento que se llama Mamá, se va a la guerra’. Ellos se asustaron, pero les dije que había que leerlo porque ‘ustedes son los que van a defender a mamá’. Intenté modular la verdad a su nivel para que fuese comprensible para ellos, pero sin mentirles, y ahí comenzó mi batalla de un monstruo que come humanos y no le gustan los caramelos”, comentó.

Domínguez estuvo hospitalizada un año y fue sometida a cinco cirugías y tratamientos, casi al punto de rendirse nuevamente cuando su esposo le hizo un regalo.

“Un día llegué a pensar ‘ya no quiero seguir’, pero mi esposo me regaló un cuadro pintado por él con el símbolo de cáncer con una frase que decía: ‘Esta montaña fue destinada para ti, ¡demuéstranos que la puedes mover!’”, menciona Yany Domínguez.

Para la diseñadora, este cuadro cambió su vida y desde ese momento surgió su idea de BAYOLI DESIGN, una empresa que en la actualidad es considerada un referente en cuanto a diseños y trabajo de calidad en una diversidad de materiales y tamaños.

“Me dedico a decorar casas y negocios con cuadros motivadores, también cuadros familiares que quedan plasmados para toda la vida. En la actualidad nuestro negocio ha crecido tan increíblemente que contamos con millones de seguidores en redes sociales que nos apoyan y nos recomiendan con mucho cariño. BAYOLI DESIGN es una empresa creada por una historia mágica que ayuda a transformar vidas”, explicó la diseñadora.

Estos son algunos de los cuadros que ha hecho la diseñadora. - Foto: @bayolidesign

Hoy en día Yany Domínguez cuenta con dos galerías de su marca y planea inaugurar cuatro localidades más, pues asegura que quiere expandir su gran sueño rosado para decirles a quienes siguen su trabajo que luchen por sus metas, sueños y hagan todo para lograrlo con disciplina, esfuerzo, constancia y dedicación.

“Soy un vivo ejemplo de superación y trato de ayudar a todas las personas que se me acercan, soy muy positiva y no creo en la palabra no. ¡Pienso que un ‘no’ se puede convertir en un sí! ¡Siempre voy por más, y cada fracaso para mí tiene una lección y es un escalón para seguir subiendo!”, enfatiza la diseñadora.

En la actualidad Domínguez es esposa y madre de cuatro hijos, le encantan las redes sociales y las estudia a diario para seguir creciendo digitalmente. De acuerdo con la diseñadora, en un futuro espera ayudar a personas a salir adelante.

“Quiero ayudar a personas que necesiten salir adelante, ayudándoles a abrir su propio negocio, ayudando a las familias, ayudando a las parejas para que unidos sean un equipo fuerte, ayudando a las mujeres que tienen una enfermedad dándoles esperanzas y fuerzas, la actitud es nuestra mejor medicina. ¡Quiero cambiar un mundo lleno de adversidades para llenarlo de amor y alegrías!”, concluyó Yany Domínguez.