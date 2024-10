La Segura mostró su barriguita de embarazo por primera y reveló cuántos meses tiene

“Si, vamos a ser papás. Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida. Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá? honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.

“Sos una mujer que admiro por tu fortaleza, tu nobleza, tu gran amor a los demás y por tu lealtad. Estoy feliz porque siempre soñé ser papá, vos me lo estás haciendo realidad. Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la familia que ambos soñamos! Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo, tu mamá y tu papá, estamos muy felices y te amamos”, expresó.

“Qué hermosa, felicitaciones”, “Me alegra que venga bebé a bordo, felicidades”, “Ay no, Segu, te ves súper hermosa con esa barriga, te deseo la mejor salud en este proceso que estás viviendo, es una de las mejores sensaciones que vas a experimentar”, “Me da mucha alegría por ellos, ojalá nazca súper sano su bebé” y “Que Dios te bendiga a ti y a tu bebé, que es el regalo más grande que te pudo haber dado”.

La reacción de la mamá de La Segura a la noticia de su embarazo

“Esta noticia nos ha llegado de sorpresa y yo no sabía que se sentía, yo no quería ser abuela, pero es hermoso este sentimiento, siento algo diferente, pero estoy super feliz y emocionada. No sabía que se sentía tanta emoción, pero amo a ese nuevo ser, yo lo voy a recibir con todas las fuerzas de todo mi corazón y con todo el amor”.