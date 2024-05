La Segura se despacha contra Martha Isabel Bolaños por burlarse de su salud: “Es peor de lo que imaginaba”

La Segura habló de Martha Isabel Bolaños luego de salir de La casa de los famosos Colombia

“¿Ah, no que no doña ser de luz? ¿De qué habla? Siempre habló entre líneas de una manera despectiva de mi condición, no me equivoqué con ella y ahora que puedo enterarme de tantas cosas desde afuera me doy cuenta que es peor de lo que imaginaba”, escribió la influencer.