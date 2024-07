‘Groupies’ de la astrofísica

La Universidad de Cambridge no imaginó que un documento llevaría a su página web al colapso, pero considerando el autor, hubiera podido preverlo. La semana pasada, la institución educativa decidió colgar en su página web, por primera vez, la tesis de doctorado de 134 páginas con la que Stephen Hawking, entonces astrofísico de 24 años, se puso en el mapa como uno de los más brillantes cerebros desde Albert Einstein. “Otras tesis se leen, y mucho, pero no exceden más de 100 visitas por mes”, dijo la universidad en un comunicado, pues en menos de 48 horas más de 60.000 personas buscaron el trabajo académico en internet, un tráfico inesperado que sacó del aire a la página. Hawking, por su parte, aseguró: “Es maravilloso que la gente muestre tanto interés, espero que no quede decepcionada”, y añadió que “en todo el mundo debería haber acceso gratuito y sin trabas a mis investigaciones y a las de las grandes mentes del espectro de la comprensión humana”. Antes, la tesis se podía leer en la biblioteca de la universidad o en la web, luego de pagar 65 libras.