Lina Tejeiro explota las redes y la llaman “reinota” por reacción a canción de sus ex, Andy Rivera y Juan Duque: “Ni los pela”

Lina Tejeiro, la reconocia actriz que ha estado en importantes producciones como Padres e hijos, La ley del corazón, Paraíso blanco, Nuevo rico, nuevo pobre, y más, habría sido la inspiración de la reciente canción de Andy Rivera y Juan Duque, la cual hicieron juntos, pues Tejiro es exnovia de ambos.

Algunas de las partes que están directamente relacionadas con Lina son: “Pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo”, “No me conviene, de ese tema no se puede hablar. Sólo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina”, pues hacen referencia a las dos relaciones fallidas que tuvieron los cantantes en tiempos diferentes con la actriz.

El noviazgo más sonado de Lina Tejeiro fue el de Andy Rivera, pues duraron aproximadamente nueve años y estuvo marcado por momento tóxicos y demasiados altibajos, por lo que decidieron dar por terminada su unión. Luego de superar esta ruptura, Lina aceptó darse una nueva oportunidad en el amor con Juan Duque, pero esta relación tampoco prosperó y acabó solamente al cabo de unos meses.

Fueron las promos que los dos artistas hicieron en sus redes sociales para dar a conocer su nuevo lanzamiento, pero lo que más resaltaron en los comentarios del otro es la parte donde dice “De ese tema no se puede hablar”.

Desde que el video oficial salió, los internautas no se dieron a esperar para dejar comentaraios que tienen que ver con la actriz: “Los entiendo, yo tampoco podría superar al mujeron que es Lina Tejeiro”; “El dúo rímel”; “Esto jamás me lo imaginé”; “Lina Tejeiro ahorita se siente como Karol G, los tiene dedicándole canciones y ya ni los pela”; “Le hubieran puesto a la canción ‘Coraje’”; “Esto es como muy Anuel”; “El verdadero ‘se juntó el ganado’”; “Dios los hace y el diablo los junta jaja”; “Tremendo poder se manda la Lina”, entre otros.

Solo Lina Tejeiro consigue que sus ex se junten para hacerle una canción en la que le confiesan que todavía la quieren. ¡Qué reinota! — Pau (@mpauli05) August 23, 2024

de la única manera que suenan juan duque y andy rivera es mencionando a Lina Tejeiro pic.twitter.com/4jujou3WvA — Narcomamacita (@narcomamacita) August 23, 2024

oye Juan Duque no tenía que darle tan duro a la otra ajjajajajajajajjajajajaja pic.twitter.com/vXQr0cbtZF — maría fernanda (@mafecervantesg) August 23, 2024

Reacción de Lina Tejeiro a la canción de Andy Rivera y Juan Duque

Si bien los artistas fueron tendencia por su sencillo, sólo bastó un par de horas para que fuera la actriz quien se robara la atención, pues con tres historias en su cuenta oficial de Instagram dio a creer que estaba reaccionando al junte de sus exnovios, pero en realidad aprovechó la situación muy bien.

Lina sacó sus dotes de actuación y mientras parecía que estaba llorando, Tejeiro mencionó que era “increíble” (de manera sarcástica), el momento por el que pasaba, y aunque no mencionó a la canción, ni a los artistas, sí lanzó una publicidad para promocionar su rímel de pestañas de su marca Coraje.

“Primero que todo, buenas noches. Segundo, he visto, he visto tus comentarios, las páginas, he visto lo que me mandan, he visto todo... y llega un punto en el que uno dice: ‘Marica, ya’, porque es como increíble”, empezó diciendo.