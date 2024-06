Lluvia de críticas a Alfredo Redes por su polémica actitud en ‘La casa de los famosos’; celebraron su eliminación

Polémica entre Alfredo Redes y Martha Isabel Bolaños

“Sí me sorprendió mucho, de verdad que me dejaron con la boca abierta, literal. No me dañaron porque estoy muy llena de amor, muy empoderada, muy clara en lo que soy y en cómo jugué. Pero sí me sentí mal por la gente, sí me sentí mal por los seguidores, porque es que no era una falta de respeto solo hacia mí, ellos son influencers”, dijo Bolaños.