Los Beatles vuelven al primer lugar con Abbey Road 50 años después

El pasado 26 de septiembre los fanáticos de los Beatles se reunieron en la mítica calle de Abbey Road, en Londres, para celebrar los 50 años de uno de los álbumes más conocidos del grupo. Allí, en el cruce peatonal en el que John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se tomaron la foto que aparece en la portada del disco, el penúltimo de la historia del grupo, miles de personas se agolparon para repetir la imagen y llevarse un recuerdo.

Por esos mismos días, salía al público una reedición del disco, con sonido mejorado, 23 temas inéditos grabados en el estudio y los temas clásicos, como Come together o Here comes the sun. Un trabajo que según Giles Martin, hijo del productor George Martin, tenía una magia natural que salía más de “las manos que tocan los instrumentos, la mezcla de voces y la belleza de los arreglos”, que de cualquier tipo de remasterización moderna.

Pódcast Homenaje a los 50 años de Abbey Road