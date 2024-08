Maluma botó la casa por la ventana en la inauguración de su nuevo negocio; ni Marc Anthony se perdió el evento. SEMANA estuvo ahí

El artista no ocultó su emoción ante la prensa y centenares de asistentes: “Sigo en shock. Estoy feliz de tener mi restaurante. Es un sueño de muchos años. En mis redes sociales ya les venía contando que desde hace tres años vengo construyendo esto. Y por fin puedo mostrárselo al público. Era algo que teníamos muy callado, en secreto (...) No puedo dejar a un lado lo que es el progreso de mi ciudad. No puedo pensar en invertir solamente en el exterior. Quería volver a Colombia y a Medellín para apoyar su economía”, aseguró un orgulloso Maluma.