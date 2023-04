Maluma se destapó y reveló que al inicio de su carrera no se llevaba bien con J Balvin; contó los motivos

Maluma se convirtió en uno de los artistas urbanos más famosos de la industria musical, debido a la sólida trayectoria que construyó con sus proyectos e ideas. El paisa avanzó con paso firme en los escenarios internacionales, cautivando con su estilo, talento y profesionalismo.

El cantante se ganó el corazón de millones de personas con su talento. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Al catapultarse a la fama mundial, el antioqueño se ubicó en el foco de atención de millones de personas, quienes querían conocer detalles de su vida, de sus producciones y del pasado que dejó atrás, pero que lo fortaleció para ser el artista actual. No cabe duda que su voz, sus letras y sus propuestas conquistaron a un gran público, el cual hoy día canta y baila estos ritmos urbanos.

Semanas atrás, Maluma desató una ola de reacciones entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales y los curiosos, debido a una entrevista que concedió a un formato audiovisual. El colombiano participó en una charla, donde salieron a flote distintos temas de su vida privada y artística.

Maluma sigue derrochando sensualidad en las redes sociales. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Según quedó registrado en un video de TikTok, donde se recopiló un fragmento de la charla que sostuvo el ‘Pretty boy’ con Alofoke sin censura, salió a flote una pregunta relacionada con J Balvin y la amistad que construyeron en el presente. El intérprete de Hawái fue sincero y se destapó sobre este vínculo con su colega, revelando una verdad del pasado.

De acuerdo con lo que se detalló, Maluma fue muy claro en que en este momento de su vida podía considerar a J Balvin su amigo y parcero, ya que crearon y consolidaron una relación bonita. Los dos trabajaron juntos, colaboraron y se apoyaron, llegando muy alto en este género musical.

“Gracias a Dios tenemos una relación muy bonita, somos parceros, podemos decir que somos amigos”, dijo el artista, bastante seguro del cariño y aprecio que sentía por su compañero.

J Balvin - Foto tomada de Instagram @jbalvin - Foto: Instagram @jbalvin

Sin embargo, no fue así siempre, pues en el pasado existía una especie de “vibra negativa” por parte de J Balvin hacia Maluma. El colombiano aseguró que nunca surgió este sentimiento de su parte contra el intérprete de Mi gente, por lo que estaba enfocado en otras cosas.

Para Maluma siempre existió un tema de egos que afectó la amistad y la buena energía entre ellos, por lo que tuvo que pasar tiempo para que todo evolucionara y no quedara un raye más fuerte.

J Balvin le habría tirado mala onda a maluma - Foto tomada de Instagram @jbalvin - Foto: Instagram @jbalvin

“Al principio las cosas no funcionaban por ego, yo nunca tuve algo contra él, la verdad, siempre cuando él me veía, sentía que había una mala vibra de él hacia mí, pero por mi parte era todo lo contrario, porque cuando yo tenía 15 años, yo iba a los quince de mis amigos, yo iba nada más para verlo cantar a él, yo quería ver a Jose, me entiende”, dijo el paisa en esta charla, asegurando que disfrutaba mucho de ver a su colega en los escenarios.

En este momento fue cuando los entrevistadores le pusieron humor e insinuaron que Maluma estaba tratando a J Balvin de viejo. El antioqueño negó por completo la afirmación, pero sí le puso gracia y bromeó diciendo que su amigo “ya tenía sus cuantos añitos”.

“No le estoy diciendo, pero ya tiene sus años, normal”, agregó entre risas.

Es importante recordar que Maluma y J Balvin han compartido parte de sus carreras, pues mutuamente llegaron a la cima del reconocimiento en los escenarios internacionales. Ambos pisaron fuerte y dejaron por todo lo alto las raíces colombianas.

Los dos cantantes se unieron en distintos proyectos, tal y como es el caso de Qué pena, un tema que sumó más de 302 millones de reproducciones en YouTube.