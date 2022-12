Mamá de Meghan Markle rompió en llanto en el capítulo final del explosivo documental de Netflix

Una vez más, la relación de los duques de Sussex da de qué hablar en el mundo entero, esta vez, por el controvertido documental que filmó la pareja con Netflix, en la que cuenta detalles de su matrimonio, de sus vínculos con la realeza británica, entre otros aspectos.

Sin embargo, esta es la primera vez que la mamá de Markle habla ante las cámaras sobre lo que ha sido para su hija vivir la experiencia en la realeza y casarse con el príncipe Harry.

Específicamente, Doria Ragland, madre de la duquesa, habló de las tendencias suicidas que tuvo Markle cuando asumió sus deberes institucionales en Inglaterra y cómo todo esto pesó sobre su personalidad.

La madre de la esposa del príncipe de Inglaterra no pudo contener su llanto al contar lo duro que fue para su hija adaptarse al rol y cómo esa presión que recibió la llevó a quererse suicidar.

“Que ella pensara que no quería seguir viviendo, eso, eso no es fácil para una mamá. No es fácil escuchar algo así. Y me repetía: ‘No puedo protegerla. No puedo protegerla’”, dijo la madre de la actriz en el documental.

En la misma pieza audiovisual también se revelaron detalles de esos momentos de angustia que vivió Markle que estallaron, según ellos mismos lo explican, tras un compromiso oficial de la familia real en Liverpool, cuando ella fue abordada por una persona que le dijo que lo que hacía con su padre no estaba bien.

Vale la pena recordar que Markle estalló en contra de su padre, luego de que se revelara que recibía dinero a sus espaldas para entregar fotos o ser fotografiado junto a la duquesa, así como detalles íntimos de la pareja, lo que derivó en que la relación de los dos se acabara.

Mientras era abordada por la prensa internacional y estaba en el ojo del huracán, la actriz se sumió en una tristeza y ansiedad que la llevaron a pensar que no quería vivir más.

De hecho, el mismo Harry habló también de cómo vivió este episodio. “Fue devastador. Nunca pensé que llegaría tan lejos, y el hecho de que lo hiciera… me enfadé y también estaba avergonzado. No lo afronté especialmente bien. Lo afronté como el Harry institucional y no como Harry su esposo. Y lo que guió mis sentimientos fue mi papel institucional”, dijo el príncipe en el documental.

¿Kate Middleton siente celos de Meghan Markle? Esta es la candente revelación del documental de Netflix

Los tres últimos episodios de la docuserie sobre Los Sussex, Harry y Meghan, no dejan títere con cabeza, especialmente por las reveladoras y explosivas declaraciones del menor de los hijos del rey Carlos III sobre cómo cambió su vida desde que hizo oficial su relación con la actriz Meghan Markle.

En el quinto episodio de la polémica docuserie, Harry insinuó que existían celos de otros miembros de la realeza hacia su esposa, dada la cantidad de atención que recibía de los medios y la popularidad de la que gozaba entre el pueblo, cuando el mundo conoció de la relación y en los días previos a su matrimonio.

“El problema es cuando alguien que se está casando, que debería ser un acto de apoyo, se está robando el protagonismo o está haciendo el trabajo mejor que la persona que nació para hacer esto”, dijo Harry, en clara alusión a los celos de su hermano William, heredero al trono, y su esposa, Kate Middleton.

“Eso molesta a la gente. Altera el equilibrio. Porque le han hecho creer que la única forma en que sus organizaciones benéficas pueden tener éxito y su misión puede crecer es si está en las portadas de esos periódicos”, reflexiona el hijo menor de Lady Di.

El documental, de hecho, muestra cómo a su regreso de un viaje a Australia, en el que la pareja recibió gran acogida y tras lo cual Meghan acaparó positivamente las portadas de la prensa, la narrativa de los medios hacia la actriz estadounidense cambió drásticamente y sin motivo alguno.

Desde ese momento, se lamenta Harry, comenzaron a salir portadas de la princesa de Gales, y a la vez notas negativas y cuestionamientos hacia Meghan, en un evidente intento por popularizar la imagen de la esposa del príncipe William en detrimento de la imagen de la actriz.

Ese fue, reconocen los Sussex, el comienzo de la crisis que finalmente derivó en que la pareja se alejara para siempre de la familia real.