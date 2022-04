Marbelle sigue con su furia y esta vez no bajó a tuitero de “pendejote” y “güev...”

La cantante Marbelle continúa en medio de la polémica en redes sociales por los mismos comentarios que fueron tildados de racistas y denigrantes en contra de la fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Francia Márquez, ya que luego de que se le impusiera una denuncia en su contra, un hombre en Twitter le preguntó si ya estaba en la cárcel con una frase ofensiva.

Un usuario identificado como Camilo Muñoz (@c_munoz_r) preguntó si Marbelle “ya estará en la cárcel”, condenando las acciones de la cantante, tras los comentarios hacia Márquez, por lo que se desató la pugna en redes. Marbelle le contestó con un simple “no” y un emoticón que expresa tranquilidad.

Sin embargo, otro usuario se sumó a la pelea y le volvió a responder, afirmando que aunque no estaba todavía en la cárcel porque se habría amedrentado tras los recientes ataques en su contra por sus comentarios hacia Márquez, a lo que la cantante no demoró en responder.

“Aún no, pero quedó peinadita, ya no dice nada racista, solo escribe monosílabos. Y ya.”, escribió el segundo usuario, identificado como Juanpafo (@juanpafo1), mensaje que habría ofendido aún más a Marbelle, por lo que ella le respondió.

“¡Pfff pobre güevón!”, y a ese mismo trino más tarde le sumó otro: “Ahí tienes tu monosílabo ¡PENDEJOTE!”, arremetiendo en contra de la afirmación del tuitero mencionado, el cual habría insistido en que la artista ya no haría comentarios largos o compuestos por temor. Sin embargo, esta no quedó atrás y le dedicó otras palabras ofensivas.

Tras los comentarios en los que se refería a Márquez como “King Kong”, a Marbelle le han dedicado cientos de mensajes en contra, ya que muchas personas, además de la víctima principal, se han ofendido por las palabras degradantes y la falta de respeto contra la líder política.

Incluso, en uno de sus conciertos los asistentes también se habrían manifestado en su contra ante las prácticas consideradas como racistas, por lo que algunos le han pedido que se retracte; empero, la cantante se mantiene en su posición y, por el contrario, le ha dedicado otros “apodos” a la candidata a la Vicepresidencia del país.

Los ataques más recientes de la vallecaucana fueron este 4 de abril, cuando aprovechó la coyuntura nacional para utilizar un juego de palabras y advertirles a los colombianos sobre la posible llegada del candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. A través de una nueva publicación en Twitter, Marbelle aconsejó a la ciudadanía que vaya guardando su dinero debido que la situación económica en el país podría desmejorar si gana Petro, quien actualmente lidera las encuestas.

“Ahorren bastante porque la deuda ancestral que les van a clavar… ¿Borrón y cuenta nueva no aplicará para esa deuda ancestral?”, fue el mensaje que compartió la cantante, haciendo referencia a las palabras que utiliza en sus discursos la fórmula vicepresidencial.

Francia Márquez, por su parte, le dedicó el pasado sábado unas emotivas palabras a la artista vallecaucana. Además, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

“Querida Marbelle, no entiendo cómo me odias sin conocerme, cómo desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el ‘Factor X’. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que les dije a mis primos: ¡Qué alegría, conocí a Marbelle!”.