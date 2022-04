A Marbelle le dicen que no es “grata” en pleno concierto y ella contestó con su sarcástico humor

Marbelle, que actualmente es una de las artistas más reconocidas de Colombia, ha sido tendencia durante los últimos días debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a quien de manera racista llamó “King Kong” en repetidas oportunidades.

Tras la polémica que se ha generado en torno a este tema, este domingo empezó a circular en las diferentes redes sociales un video en el que se aprecia la poca afluencia de público que tuvo la presentación de la cantante de música popular en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta.

Al concierto de Marbelle sólo asistieron los empresarios.



Qué pecaito 😦pic.twitter.com/e1opjMHYRE — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) April 3, 2022

La vallecaucana, de igual manera, recibió algunos cuestionamientos por parte de una de las asistentes al evento musical, la cual manifestó que no es “grata” en esa región del país debido a las ofensas que le ha hecho a la activista medioambiental.

“Marbelle, Villavicencio te recibe con un abrazo ancestral. No al racismo, no eres grata en el Meta”, señaló la mujer en una pancarta, mostrándole su apoyo a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Frente a estas declaraciones, la llamada reina de la tecnocarrilera no se quedó callada y tomó de buena manera este episodio en la capital llanera. Asimismo, compartió un pequeño mensaje.

“Jajajaja ni la vi”: fueron las cortas palabras que utilizó la artista vallecaucana para acompañar la publicación en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activa en los últimos meses.

Cabe aclarar que se desconoce la hora exacta en que fue grabado dicho video en Villavicencio. Horas antes de que se llevara a cabo el concierto en la feria ExpoMalocas, hubo varias críticas de algunas personas por la presentación de la cantante de música popular en esa ciudad.

Jajajajajjajaj ni la vi ! 😎 https://t.co/wdky7YPB3L — MARBELLE (@Marbelle30) April 3, 2022

El pasado 30 de marzo, por otro lado, la firma Capitalísima informó a sus clientes que la presentación de Marbelle, que estaba programado para el próximo 7 de mayo en Pasto (Nariño), fue cancelada por “motivos de fuerza mayor”.

Mediante un comunicado de prensa, la compañía también aseguró que todas las personas que compraron la boleta para el evento, a través de la plataforma Alltickets, podrán pedir la reintegración total del dinero.

“Por motivos de fuerza mayor, el concierto fue cancelado. Agradecemos a la ciudad, a nuestros aliados y a los patrocinadores que habían apoyado el proyecto. Capitalísima seguirá promoviendo la cultura en el país”, precisó.

Francia Márquez estuvo en ‘Factor X’

La activista medioambiental y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le dedicó este sábado unas emotivas palabras a la artista vallecaucana. Incluso, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

“Querida Marbelle no entiendo cómo me odias sin conocerme, como desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, indicó inicialmente.

Por, Márquez concluyó: “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el Factor X. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que le dije a mis primos: ¡Que alegría, conocí a Marbelle!”.