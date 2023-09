Marc Anthony fue señalado de supuesto maltrato verbal; expusieron detalles de su vida personal: “Totalmente posesivo”

Marc Anthony se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la salsa en el mundo, gracias a su potente voz, su conquistador estilo y su particular interpretación en los escenarios. El puertorriqueño cautivó con su ritmo, sus éxitos y sus letras, las cuales son coreadas por millones de personas en la actualidad.

La estrella musical se catapultó en distintos escenarios artísticos, llegando a personas de todas las edades y gustos musicales. Su huella fue bastante grande, convirtiéndose en un referente para futuros talentos de este género que están pisando fuerte y buscan triunfar en un espacio internacional.

Sin embargo, más allá de su trabajo profesional, Marc Anthony llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales con detalles de su vida privada y personal. Varios usuarios quisieron saber más de sus hijos, sus relaciones sentimentales y las rupturas amorosas que atravesó en el pasado.

De hecho, recientemente, una periodista venezolana desató reacciones en los espacios digitales con una serie de declaraciones que dio en un programa de entretenimiento, donde se refería a la relación sentimental que sostuvo con el cantante. Se trató de Verónica Rasquin, quien soltó algunas confesiones de esta historia, refiriéndose a cómo arrancó y terminó todo.

De acuerdo con lo que se pudo detallar, la comunicadora habló de este tema en Se pone caliente, comentado programa de EVTV Miami, donde le preguntaron acerca de un “rumor” de romance con el puertorriqueño. La latina aclaró que había sido real, al punto de que convivió con la estrella salsera y vivieron algunas situaciones inesperadas.

Verónica Rasquin habló de Marc Anthony

Según puntualizó la periodista, todo su romance con Marc Anthony ocurrió a finales de los años 90 y se desarrolló de una forma inesperada, pues en cuestión de días quedaron flechados. Ambos vivieron una cercanía sorpresiva, llegando compartir espacio y mudarse a Nueva York.

“Un supuesto (risas) Claro, la verdad es que sí, tuvimos algo. Vivimos juntos, flechamos y empezó un noviazgo. Al mes me dijo que nos fuéramos a vivir a Nueva York, sanamos las heridas de un contrato laboral y me fui con él para esta ciudad”, comentó.

Ante esto, uno de los presentadores quiso saber si Marc Anthony era posesivo, a lo que la periodista afirmó que sí y que esto fue uno de los detonantes que la llevaron a tomar la decisión de irse de su lado y ponerle fin a la historia de amor. “Totalmente posesivo, esa fue parte de las razones por las que yo me tuve que ir, él me dice que yo fui una novia fugitiva porque prácticamente...”, comentó la venezolana en este espacio.

De igual manera, los colegas de Verónica Rasquin quisieron saber si en algún momento hubo violencia física o alguna especie de maltrato, a lo que ella indicó que solamente en temas verbales. La presentadora negó la existencia de abuso físico o malos tratos, pero sí enfatizó que llegaron a pasar momentos complejos al hablarse.

“Yo sí le dije que ya había cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no hubo, pero él sí es un tipo bastante manipulador, pero violencia física no, nada de temas de drogas, pero sí es un tipo muy manipulador”, indicó.

“Bueno, eso sí (maltrato verbal), lamentablemente sí hubo. Yo digo que cuando los hombres, cuando a veces son inseguros, pueden maltratar a la mujer. Gracias a Dios tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy joven, de decir ‘no’, yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar y dije: ‘Si yo no puedo trabajar, no puedo hacer esto o tomar mis propias decisiones’, la relación, por el bien de los dos, no puede continuar. Se lo dije con mucha calma”, agregó, relatando cómo sucedió todo al final.

No obstante, Verónica Rasquin señaló que intentaron volver, pero las condiciones personales no les permitieron que la historia fluyera y allí fue cuando decidieron cortar su relación sentimental. La comunicadora apuntó que todo “terminó por las buenas” y no hubo malos entendidos.