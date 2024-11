María Elisa Camargo expuso en SEMANA consejos de Amaranta Hank para escenas picantes en ‘Escupiré sobre sus tumbas’

Ha pasado una semana desde que se estrenó en Caracol Televisión Escupiré Sobre Sus Tumbas , la serie que con cada capítulo promete misterio, intriga, amor, pasión, enojo y sobre todo, una gran dosis de venganza, la cual emprende Brian O’Connor (Cristian Gamero) para que la muerte de su hermano Sonny O’Connor (Mario Camacho) no quede impune.

Para María Elisa, esta es la primera vez que explora dentro de un personaje la parte íntima a tal nivel, y aunque aseguró que no fue fácil, reveló en SEMANA todo lo que estuvo detrás de su actuación y los puntos fáciles y complejos de hacer las escenas picantes junto a Cristian Gamero y Mario Camacho.

Y añadió que decidió ver el trasfondo de las escenas más pesadas de estas producciones para descubrir lo que ella necesitaba: “Ese tipo de contenido lo observé muy cuidadosamente y muy de cerca para entender un poco el tema de la sexualidad conectada como con lo psicológico y siento que esos tres ejemplos manejan, dentro de todo si se fijan, la sexualidad con lo psicológico y eso me ayudó” , dijo.

Aunque son varias las escenas íntimas que se darán durante la serie, no solamente con ella, sino con otros personajes, María Elisa se refirió a una en especial, recalcó el tiempo de grabación y reveló que contaron con la asesoría de Amaranta Hank para llevar a cabo las escenas. Además, actores como Essined Aponte y Josse Narváez también asesoría de la reconocida actriz para adultos en sus escenas picantes.

“Me entrené con una preparadora, se llama Victoria Hernández, en Colombia, pues es muy conocida, es fantástica es una señora actriz y tiene esa capacidad de docencia y de hacerte entender el personaje desde lo más profundo y creo que para Katherine era súper importante, tal vez otros personajes me los rifaba yo solita, pero uf, el nivel de las capas y los matices de este personaje requería también un tercer punto de vista que te cambia mucho, que te ayuda a ver las cosas también desde otra perspectiva y que también te comparte sus propias experiencias porque también como te digo, yo no tengo tantos traumas de mi infancia ni nada, entonces escuchar a otra persona que no solamente ha tenido una vida, sino múltiples vidas a través de sus personajes, brindó herramientas para enriquecer a Katherine y fue algo muy especial”, concluyó.