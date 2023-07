María José Vargas y Juan Manuel Restrepo quedaron ‘expuestos’ muy acaramelados; fueron pillados besándose

La Reina del Flow fue una de las series de televisión más exitosas y recordadas por los colombianos. La historia tuvo un elenco de primera, entre los que se destacaron los actores María José Vargas y Juan Manuel Restrepo.

Ahora, la vida sentimental de los actores colombianos está dando de qué hablar. Y es que, desde hace algunos meses, se ha venido hablando de estos paisas, quienes están en la mira de los curiosos y la prensa, ante los rumores que se han formado de su supuesto noviazgo.

Pese a los videos que han salido hasta el momento, que exponen su romance, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, desmintiendo o confirmando dicha información.

Recientemente, ‘Majo’ Vargas y Juan Manuel Restrepo nuevamente fueron captados por paparazzis del programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión. Allí, en las imágenes, se pueden observar a los paisas paseando en un centro comercial de Bogotá, cogidos de la mano, muy acaramelados y dándose un beso.

Los actores fueron vistos muy acaramelados. - Foto: Fotograma, 00:26, Nuestro fisgón captó a Juan Manuel Restrepo y Majo Vargas..., Twitter/@LaRedCaracol

Nuestro fisgón captó a Juan Manuel Restrepo y Majo Vargas muy felices y cariñosos en un centro comercial, eso sí pendientes que nadie alrededor los esté observando y como siempre decimos en la Red: ¡Que Viva El Amor! pic.twitter.com/4xlrkCqkYw — La Red Caracol (@LaRedCaracol) July 2, 2023

“Nuestro fisgón captó a Juan Manuel Restrepo y a ‘Majo’ Vargas muy felices y cariñosos en un centro comercial, eso sí, pendientes que nadie alrededor los esté observando”, dijo el periodista en el programa.

Lo que más ha llamado la atención de los seguidores de la pareja es que, en las imágenes, se ve registrado el gran amor que se tienen, además de que su relación fue ratificada por ellos con un dulce beso.

Esta no es la primera vez que ‘Majo’ y Juan Manuel son captados juntos. En octubre de 2022, los jóvenes fueron captados en una fiesta de disfraces, fecha en la que se llevaron a cabo las celebraciones por Halloween.

Majo Vargas reveló con qué tipo de hombre no saldría

A sus 21 años, María José Vargas Agudelo ha logrado cautivar a millones de personas no solo con su belleza y físico, sino también con su talento para la actuación. La joven empezó su carrera actoral a temprana edad y a sus nueve años participó en Tres milagros; luego, estuvo en otras producciones nacionales, como Contra el destino, La viuda negra, Lady, La vendedora de rosas y las más recientes La reina del flow y Las Villamizar, entre otras.

En su momento, la mujer confesó a través de su cuenta personal de Instagram, un detalle que no le gustó a la hora de salir con un hombre y por el cual, dijo, no seguiría saliendo con él. De acuerdo con lo que planteó en la red social, la actriz oriunda de Medellín mencionó que le molesta que una persona le cuestione lo que está diciendo mientras sostienen una conversación, porque, supuestamente, podría estar mintiendo por su profesión como actriz.

La actriz Majo Vargas se muestra feliz - Foto: Instagram @majovargas1

Es decir, si el hombre no sabe diferenciar entre su vida laboral y su vida personal, esto es motivo suficiente para que quede totalmente descartado para ella.

“Cuando me dice que no le gustaría salir con una actriz, que porque no va a saber cuándo miento”, escribió mientras hacía unos gestos que indicaban desaprobación.

La publicación se llenó de ‘me gusta’ y comentarios que demuestran que varias de sus colegas están de acuerdo con lo que dice. Asimismo, la actriz se robó varias miradas y suspiros porque derrochó sensualidad al vestir un bikini rojo, que destaca su envidiable figura.

Majo Vargas revela detalles de su vida amorosa a través de una dinámica en sus historias. - Foto: Instagram @majovargas1

Vale la pena resaltar que la joven sostuvo una relación amorosa durante más de dos años con el también actor Julián Cerati, quien es sobrino del fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati. ‘Majo’ Vargas suele mantener su vida amorosa privada, evitando publicar cualquier contenido, pero ha dejado en evidencia un par de veces que está muy feliz y enfocada en los proyectos que tiene a futuro.