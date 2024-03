Martha Isabel Bolaños, blanco de críticas por “papel de mártir”; le recuerdan traición a Daniela Tapia, en Masterchef

Martha Isabel Bolaños es criticada por mostrarse como víctima en La casa de los famosos

Aparte de eso, Sandra Muñoz explotó contra la caleña por tomar un poco de granola en la cocina para añadirle a su café, mientras toda la casa pasaba por una crisis de alimentos, pues no tenían tantos.

Justo por esto, se reveló un video en el que la exparticipante y finalista de Masterchef Celebrity , Daniela Tapia, habló de lo traicionera y doble que puede llegar a ser en realidad. En el clip se puede ver cómo, luego de decir que son amigas, ante una situación difícil, Martha Isabel nominó a la actriz cubana tanto en el Desafío , como en el reality de cocina, por lo que Daniela aseguró: “No es la primera vez que me lo hace”.

Ante esta publicación, los internautas no se quedaron callados: “Bueno, pues que deje de ser morronga y criticona, ella no es un ejemplo para andar juzgando a los demás”; “Total, la más odiada en sus reality shows ahora vino con su papel de mártir y espiritual que no ella se lo cree”; “La morronga, esa vieja nada que ver”, entre otros.