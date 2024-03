‘La Casa de los Famosos’: agarrón entre Martha y Karen altera el ambiente; se tildaron de “morronga” y “cizañera”

Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano son dos de las celebridades que más han dado de qué hablar en La Casa de los Famosos Colombia . En diferentes oportunidades, han demostrado que no se soportan por varios aspectos de su personalidad que constantemente ‘chocan’, ya sea en medio de su rutina de convivencia, en pruebas o momentos de esparcimiento.

Antes de hacer la dinámica, La Segura mencionó que José Miguel le había advertido que no le gustaba el chisme, situación que lamentó Ornella Sierra, pues aseguró que en su grupo es normal . Quien no esté de acuerdo probablemente tiene que dormir en otro lugar.

“¿Quiénes son mucha gente?”, cuestionó de nuevo la eterna Pupuchurra de Betty la fea, por lo que la influenciadora no lo pensó dos veces para empezar a mencionar nombres: “vos, José Miel...”. Enseguida, Martha la ‘frenó en seco’ al comentar: “ Yo no soy ninguna morronga, parcera ”.

Sin embargo, Karen Sevillano le respondió asegurando que sí era una “morronga” y le pidió que no la llamara “parcera”, porque no son nada : “No te equivoques”, dijo. Asimismo, la actriz le pidió que tampoco se equivocara con ella, pero la creadora de contenido defendió lo que decía, recordando lo que su compañera había comentado en plena nominación.

“Me dijiste en la nominación: ‘Yo no soy chismosa ni me gusta estar hablando de los demás’, y bastante chismoseando te he visto”, precisó Sevillano, para luego insistir en que Martha Isabel Bolaños es una “morronga”.