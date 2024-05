Martha Isabel Bolaños destapó duro momento que vivió con la pérdida de un bebé: “Alcancé a estar ilusionada”

Martha Isabel Bolaños habló de su fallido embarazo en La casa de los famosos Colombia

“Claro que tuve mi instinto maternal en algún momento, siento que me hubiera encartado un poco”, aseguró.

“Habría sido una gran mamá, tuve un embarazo, cuando me salió positiva la prueba algo dentro de mí se iluminó, fue automático” , dijo.

Además, mencionó que nunca sintió temor de ser mamá o preocupación por cómo iba a hacer para llevar un embarazo: “Yo en ningún momento pensé qué voy a hacer, no, fue como wow y a los dos meses en la mañana le oí los latidos y por la noche se me vino y me dolió porque alcancé a estar bien ilusionada”, afirmó.