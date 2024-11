Martina La Peligrosa rompió el silencio y expuso realidad de ‘MasterChef’; se refirió a Dominica Duque: “No lo voy a permitir”

MasterChef Celebrity cada vez se acerca más a la anhelada final, buscando a los cuatro finalistas de esta temporada. Los participantes siguen avanzando en su proceso como chefs, logrando descrestar a los jurados con sus platos e ideas.

Pese a que la competencia no ha sido sencilla, en cada capítulo se logra ver el crecimiento que se dio en los famosos, quienes aceptaron el reto del Canal RCN. Los procesos son distintos, llevando a que unos destacaran mucho más por sus sabores y conocimientos.

MasterChef Celebrity 2024 no dudó en recibir a un elenco variado, el cual reflejó quiénes eran las celebridades que lograrían dar pasos significativos e importantes en la temporada. Algunos de los nombres que más sobresalieron fueron los de Paola Rey, Caterine Ibargüen, Carolina Cuervo y Martina La Peligrosa.

Sin embargo, el formato comenzó a entrar en un ambiente tenso debido a las polémicas que desató Dominica Duque, competidora que se salvó de la eliminación recientemente. La presentadora supo jugar sus cartas y avanzó, subiendo al balcón ante la mirada de sus compañeros.

Los gestos de los famosos fueron captados por las cámaras, llevando a que los usuarios de redes sociales los criticaran y atacaran. Muchos reprocharon comentarios y actitudes de los participantes, cuestionándolos por la forma en la que reaccionaban a las victorias de la comunicadora.

Una de las que recibió ataques fue Martina La Peligrosa, quien fue señalada por sus expresiones y apuntes sobre el proceso de su compañera. Varios le dejaron palabras fuertes en plataformas digitales, criticándola por no apoyarla como antes.

Ante esto, la cantante no aguantó y estalló, compartiendo un fuerte mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, rompiendo el silencio sobre lo ocurrido con Dominica Duque. La celebridad fue clara al decir que no permitiría ataques innecesarios, y menos de personas que no la conocían.

Martina la Peligrosa, famosa cantante y artista colombiana. | Foto: Instagram @martinalapeligrosa

“Mis redes son desde hace muchos años un lugar tranquilo en donde no hay cabida para el odio y el veneno. Tu necesidad de descargarte conmigo manéjala en terapia o en la iglesia o allá donde quieras, mantengo todo esto alejado de mí hace mucho tiempo. Justo fue una de las cosas que muchas veces me hizo dudar de la posibilidad de estar en TV, expuesta a las opiniones y señalamientos de absolutamente todo el mundo (...). No lo voy a permitir, no le voy a dar poder a gente que ni siquiera me conoce, pa’ que venga a decir de mí lo primero que se le ocurre vomitar”, escribió.

En cuanto al tema de Dominica Duque, la famosa indicó que nadie tenía idea de lo que realmente sucedía en la cocina, además de lo agotador que era estar en grabaciones. La artista apuntó que entendía cosas luego de salir del programa, ya que desde el interior todo era muy distinto.

“Solo los que estuvimos en esta temporada sabemos cosas que ustedes, ni idea. O por ejemplo, ahora sabemos cosas que en su momento no. No entendíamos cómo era que Domi permanecía a pesar de que muchas personas que salieron antes claramente tenían más talento en la cocina (estoy hablando de habilidades culinarias, no de personas ni nada de eso), pero no sabíamos que Domi ya iba camino a convertirse en un talento del canal y que debían darla a conocer mucho. Viendo el programa ahora entendemos y está bien, cada quien con sus procesos y su camino... De corazón le deseo todo el éxito que ella pueda anhelar para su vida, pero allá dentro solo pensábamos en competir y ganar”, aclaró.

Martina La Peligrosa mencionó que debían respetar y valorar estas experiencias, pues hablar desde el exterior es más sencillo. La competidora fue puntual sobre que deseaba que ya terminara la temporada, pues todo se estaba saliendo de control entre los fanáticos.

“Había días de muchas injusticias y sí daba rabia porque estábamos agotados y adivinen: SOMOS SERES HUMANOS, NO MÁQUINAS. Y sentimos amor y compasión y respeto, pero también tristeza y frustración. Entiendo que este programa despierta muchas pasiones, y que todos los días aman u odian a alguien. No tengo idea de qué personaje voy a ser de ahora en adelante en el programa. Me encantaría que acabara pronto porque sí genera un estrés innecesario en este momento de mi vida”, dijo.