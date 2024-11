Dominica Duque rompió el silencio y habló sobre ‘MasterChef Celebrity’: “No aguantaba más”

“La verdad es que en muchos momentos pensé en abandonar, en especial cuando veía que no avanzaba y no me salían las cosas, pese a que estaba estudiando mucho, varias veces decía ‘no quiero más’, pero uno tiene un instinto de supervivencia que no te deja renunciar pese a la frustración. Algo no me dejaba renunciar y me tenía que demostrar a mí misma que podía”.