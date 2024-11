Cony Camelo rompió el silencio sobre Claudia Bahamón tras su eliminación de ‘MasterChef’

“En este viaje de MasterChef, has dejado una huella imborrable. Eres una mujer apasionada y esto junto con tu autenticidad han sido un reflejo de tu luz interior, y aunque tu personalidad fuerte y arrolladora haya generado opiniones divididas, no puedo dejar de reconocer la valentía y la fuerza con la que has enfrentado esta maravillosa aventura gastronómica. Gracias por recordarnos la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Gracias por tu entrega y por mostrarnos que la verdadera grandeza radica en ser auténtico”, expresó la presentadora colombiana.

En medio de lágrimas de tristeza por la decisión de los jueces, la actriz quiso realizar una reflexión acerca de su participación: “Esto le cambia a uno la vida, uno se conoce mucho, de una manera muy fuerte. Yo soy una persona muy fuerte, un bicho raro, en todo. La música que me gusta no le gusta al resto, los chistes que le gustan a la gente a mí no me dan risa. Claro que también me sentí como un bicho raro acá, muchas veces me costó integrarme al humor y a la diversión, pero también durante mucho tiempo pensé en que quería ser como ellos, pero me ayudó a afianzar mi propio carácter”, dijo frente a las cámaras.