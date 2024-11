“Esto es un triunfo nacional”: eliminación de Cony Camelo en ‘MasterChef’ desata oleada de reacciones en redes

Desde su ingreso, Camelo destacó por sus constantes roces con otros participantes, especialmente con la periodista y locutora Dominica Duque. Las tensiones entre ambas, sobre todo en los últimos capítulos, alcanzaron un punto delicado en varias ocasiones, en que Cony juzgo en varias oportunidades a Dominica por hacer platos que no eran considerados de alta cocina.

Eliminación de Cony Camelo de MasterChef Celebrity

Los jueces Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría no dudaron en señalar la falta de precisión de Camelo, quien, pese a realizar buenos platos en la cocina más famosa de Colombia, no pudo salvar su paso por la competencia debido a este error fatal.

Reacciones a la salida de Cony Camelo de MasterChef Celebrity

Los internautas fueron quienes más celebraron la salida de la mujer y así se pudo evidenciar en redes sociales como X y TikTok: “Por fin le pasa algo bueno a Colombia, celébralo que se fue Cony. Se nos cumplió el sueño, gente”; “Llevo casi un mes sin verme MasterChef y llego a este capítulo con la sopresa de que Cony se fue, por fin, amigos, que comience diciembre carajoo”; “Gracias, Cony, por tus comentarios asquerosos y no vuelvas nunca más”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de conocer la decisión de los jueces, Cony Camelo hizo una reflexión sobre su paso por MasterChef Celebrity y mencionó: “Esto le cambia la vida a uno, uno se conoce mucho, de una manera muy fuerte. Yo soy una persona muy fuerte, un bicho raro, en todo [...]. Me sentí como un bicho raro acá, muchas veces me costó integrarme al humor y a la diversión, pero también durante mucho tiempo pensé en que quería ser como ellos, pero me ayudó a afianzar mi propio caracter”, dijo.