“Me chocaba”: Ilenia Antonini se destapó sobre Cony Camelo en ‘MasterChef’; aseguró que la conoció a fondo

Ilenia Antonini habló de su relación con Cony Camelo en MasterChef Celebrity

“Te voy a confesar —y creo que para ningún espectador es un secreto— que a mí, al inicio, Cony no me caía bien porque siento que es muy frentera con sus palabras y eso a mí me chocaba mucho. Pero, conforme avanzó el programa, me hice amiga de Jacko y Caro, que también son cercanos a Cony, y comencé a conocerla mejor”, dijo Ilenia.

“Duele ver a Ilenia irse y a Cony en el balcón”; “Ilenia merecía estar en el top 10, no se metía con nadie y no es como la colada de la Cony”; “No, esa niña merecía estar entre los 10. Es espectacular”; “A mí no me duele tanto que se vaya Ilenia, porque todos pasarán por ahí. Me duele que Cony esté en el balcón y no sea ella la eliminada”; “El programa hace mucho dejó de ser MasterChef y se convirtió en MasterChepa”; “La que debió salir hace mucho es Cony, no es justo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Instagram del Canal RCN e Ilenia Antonini.