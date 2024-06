Camilo Sáenz es el primer eliminado de MasterChef Celebrity: este fue su error

“Hoy no les vamos a poner cascaritas, no les vamos a poner sobres, hoy no les vamos a poner nada, cocina pura y dura”, dijo Nicolás de Zubiría, segundos antes de que los participantes iniciaran con el reto.

¿Qué prepararon los participantes que se enfrentaron con el delantal negro?

Camilo Sáenz fue el primer eliminado de la sexta temporada de MasterChef Celebrity

“Me voy aprendiendo muchas cosas que no sabía, me voy con un buen plato, me voy feliz. Es un plato que a mí me gusta y por eso estoy contento”, finalizó.