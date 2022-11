“Me parlé a un ladrón y salvé mi celular”: una joven contó cómo evitó robo en Bogotá y se hizo viral

Los casos de inseguridad en Bogotá no son un tema nuevo. Diariamente, los ciudadanos expresan su inconformidad ante la ola de delincuencia que azota a la capital del país, por lo que piden acciones contundentes al Distrito para mitigar esta problemática.

Entre los diversos de relatos que se dan día a día, algunos motivan la discusión en redes sociales. Precisamente, este fue el caso de la usuaria de TikTok @manuusarmiento, quien relató su experiencia “parlando” a un ladrón para evitar que le robara su celular.

“Storytime de cómo convencí a un ladrón de no robarme el celular acá en Bogotá”, dijo la joven en la introducción de su historia. En seguida, detalló que en aquella ocasión iba caminando por la autopista con calle 85, de repente, fue interceptada por el delincuente.

“De la nada, llegó un man. Con una mano, me cogió el brazo y, con la otra, me puso un cuchillo como del tamaño de mi mano en el abdomen. Pues resulta que tres meses atrás, yo estaba parada en mi portería y me pasó eso que uno saca el celular, pasa una moto y ‘taluego’. Entonces, me compré otro celular”, continuó la joven.

En resumen, para el momento en que se encontró con el ladrón que la amenazó con un cuchillo, la joven estaba estrenando celular, dado que otro delincuente la había robado tres meses atrás.

“Claro, yo con el cuchillo ahí en el estómago, lo primero que pensé fue: en mi hígado, no; en mi páncreas, tampoco; en mi vida, menos. No, yo dije, ‘me acabo de comprar un maldito celular y ya me lo van a robar otra vez’”, recordó. En tal virtud, optó por dialogar con el ladrón para salvar su dispositivo móvil.

“Nooo, ñero, a lo bien. Es que venga le digo -yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia-. Entonces yo, utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba, empecé a parlarme al man, a decirle como ‘no, parce, se lo juro, es que a mí me robaron un celular hace tres semanas -había sido hace tres meses, yo lo exageré un poquito-”, explicó.

“Uno en Bogotá le agradece a los ladrones por no robarlo”

Luego de insistirle al ladrón para que no se llevara su celular, finalmente cedió y, en su lugar, le pidió su billetera. Aún así, manuusarmiento no estaba dispuesta a entregar sus documentos personales.

“¿A usted para qué le sirven mis papeles?, yo le saco la plata”, le dijo en ese momento. El sujeto aceptó y le pidió absolutamente todo el dinero que cargaba en su billetera.

“Qué man tan querido, uno en Bogotá le agradece a los ladrones por no robarlo. No sé por qué hice esto, el man ya se estaba yendo cuando se le cayó un billete de 2.000 pesos mío y yo le dije: ‘oye, se te cayó un billete’”, concluyó la joven en su relato.

El video en TikTok suma cerca de un millón de reproducciones y ha recibido más de 900 comentarios. Algunas de las intervenciones destacadas dicen: “a mí también me pasó, pero en Soacha, y mi mamá terminó evangelizando al ladrón y nos robó nada, se llevó una de esas biblias pequeñas”; “Solo faltó que el ladrón le hiciera encuesta de satisfacción”; “gente, ojo con realizar estás estrategias. A ella le sirvió, pero no todos corren con esa suerte”; “A mí una vez me robaron los tenis, y le dije al ladrón que si me iba dejar en medias y me dio sus zapatos feos”; “Adoro vivir en Bogotá, a mi un ladrón se me llevó la chaqueta, pero al menos me devolvió las llaves”.