“Me pudrió la mente”: actor colombiano confesó vivir cruel momento a sus 13 años que lo llenó de odio

El tema de abuso se considera uno de los más delicados, y aunque muchas personas tengan la creencia de que la mayoría de las víctimas son del género femenino, los hombres también suelen ser víctimas de esta situación sobre todo en la infancia, lo cual deja una marca que en ciertas ocasiones llega a ser irreparable.

En una reciente entrevista con Diva Rebecca, personaje que Omar Vásquez tiene fuera de su trabajo como periodista en el programa de entretenimiento Lo sé Todo en Canal uno, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia y actor de la novela Rigo, Sebastián Gutiérrez, abrió su corazón y reveló uno de los episodios más duros que vivió en su infancia y que le dejó una marca muy fuerte.

Sebastián Gutiérrez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia | Foto: Cortesía Canal RCN

Sebastián expuso esta dolorosa parte de su vida y confesó en la conversación que fue víctima de abuso a sus 13 años de edad. Además, aseguró que denunciar este caso le generó un centenar de dudas debido a la educación que se le dio en su familia.

Sebastián Gutiérrez reveló abuso que sufrió en su infancia

Una mujer amiga de su familia y 10 años mayor fue quien abusó de él cuando encontró la forma y una oportunidad de que estuvieran solos en la casa.

“En mi casa siempre se habló de todo. El sexo no fue un tabú. Sin embargo, a los 13 años hubo un abuso de una mujer hacia mí, una mujer 10 años mayor que yo. Se enamoró de mí, me empezó a buscar. En ese momento no lo veía como un acoso, me halagaba que una mujer mayor estuviera detrás de mí”, empezó relatando.

Luego de esto aseguró que cuando esto ocurrió, él estaba muy pequeño y aunque esa persona lo intentó, en ese momento su cuerpo no le respondió.

Sebastián Gutiérrez, exparticipante de La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Sebastián mencionó que cuando esto sucedió no vio la dimensión de lo que había pasado, pues tenía la percepción de que solamente las mujeres podían ser abusadas. Sin embargo, años más tarde asistió al psicólogo y entendió que ese momento generó un daño psicológico en su vida.

“Sí, hubo un abuso psicológico muy fuerte. Se repitió la situación con otras mujeres, pero gracias a Dios nos pillaron antes del acto. Todo eso me generó una vaina mental. Es muy difícil para un hombre concebirlo como un abuso. Uno tiene en la mente que el que abusa siempre es el hombre”, dijo.

Luego aseguro que tomó de una manera equivocada este suceso: “Tenía la presión de que yo debía estar feliz porque una mujer mayor, súper guapa y súper bella, quería comerme. Yo no me di cuenta de que me pudrió la mente. Me llenó de mucho odio hacia las mujeres. Me volví súper mujeriego”.

Este comportamiento de galán se reforzó con su actividad diaria, pues ser actor desde muy pequeño siempre le facilitó su vida sentimental, pues no era difícil conseguir pareja.

“Siendo actor desde pequeño siempre me pararon bolas. No fue difícil levantarme a una mujer. Ves a un niño que buscaba mujeres por Facebook y la que quería la tenía. Tuve una relación también donde me engañaron mucho. Me llenó de más odio. Tuve otra relación donde me hicieron y me hicieron mucho daño. Y ahí fue cuando decidí sanar mi relación con el sexo y con las mujeres”, afirmó Sebastián.

Luego de su extensa, pero problemática vida amorosa, logró establecer una relación sentimental en el año 2016 con la bailarina y coreógrafa Diana Correa, y luego de cinco años de noviazgo, el 5 de marzo se unieron en matrimonio.

Sebastián Gutiérrez, de 25 años, trabaja en la novela de Rigo, donde interpreta a Chacho, uno de los mejores amigos del ciclista colombiano. Foto tomada de redes | Foto: Foto tomada de redes