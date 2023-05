Mejor que una miss universo, así luce la entrenadora personal de Paulina Vega

Paulina Vega Dieppa le regaló a Colombia uno de los momentos más eufóricos y dichosos de su historia, cuando se coronó como la mujer más bella del planeta, según el certamen de belleza Miss Universo, logrando este título que se le había escapado al país durante más de 56 años y que estuvo a punto de ganar en cuatro ocasiones con las participaciones de las hermosísimas Paola Turbay, Paula Andrea Betancur, Carolina Gómez y Taliana Vargas.

El caso es que Paulina siempre se mostró como una de las mujeres más despampanantes incluso desde que representó al departamento del Atlántico en el Concurso Nacional de la Belleza, para luego coronarse como Señorita Colombia y, finalmente, como Miss Universo, siendo su personalidad y su belleza los dos aspectos que más le ayudaron para ganar seguidores por todo el mundo.

Paulina Vega fue coronada como Miss Universo 2014

Luego de entregar su corona, Paulina se ha dedicado a varios proyectos, entre los que está el modelaje, la presentación de televisión y el desarrollo de productos como bebidas con gas, sin embargo, algo que ha mantenido durante estos casi 10 años posteriores a su reinado universal es un cuerpazo de envidia, con unas curvas prodigiosas, un abdomen plano inigualable y una naturalidad propia de la belleza femenina colombiana.

Esta imagen se pudo comprobar en la última pasarela de la diseñadora colombiana Faride Ramos, quien mostró su más reciente colección en el marco del Bogotá Fashion Week y en su show de moda reunió a varias luminarias de la farándula nacional como a Claudia Helena Vásquez, Andrea Tovar, Laura Tobón, Christina Warner, Gabriela Tafur y por supuesto Paulina Vega.

Con un atuendo negro de chaqueta cuadrada con shorts en sastre y medias veladas grises brillantes que combinó con unos tacones clásicos negros en punta y una melena negra ondeada al viendo con cada paso de su pasarela perfecta. Junto con este gran diseño se pudo notar la hermosa figura de la barranquillera, que se debe gracias a su entrenadora personal.

Se trata de su propia hermana, Valeria Vega Dieppa, quien ha acompañado a la exreina en todo su camino como famosa y la mantiene en regla para que pueda seguir deleitando a sus fans y a los televidentes con su hermoso cuerpo. En las redes sociales tanto Paulina como Valeria muestran partes de las rutinas de ejercicios que hacen y también hacen gala de la buena genética de la familia, que es muy amplia y cuenta con mucha belleza.

“Ayudando hombres-mujeres a tener la mejor versión de sus cuerpos”, es la premisa de Valeria, quien no solo muestra los avances físicos de sus clientes y las personas que entrena, también deja ver su escultural cuerpo en imágenes donde aparece con sus conjuntos deportivos ajustados y sugestivos, y también con bikinis diminutos que no dejan nada a la imaginación.

“Cuerpazoooo ❤️”, “Eres arte 🤌🏽✨”, “😮... oohh “Que Bendicion” ❤️”, “Demasiadooo 🔥”, “Pasado de Perfecto ese cuerpo”, “Divinaaaaa 😍 que rico estar allá”, “❤️Mi futura reina 😍”, “WOW hermosa 😍❤️🔥🔥”, “Queriendo estar contigo allá”; “¡Que bonito brilla el sol en tu piel!”, son algunos de los comentarios que sus más de 72 mil seguidores le dejan en sus publicaciones sensuales.

El viaje fitness de Valeria también ha sido largo, pero gratificante. Ella misma mostró cómo ha cambiado su cuerpo en una de sus publicaciones, donde se ve junto a su caballo, uno de los seres que más ama en el planeta, y se ve el notable cambio físico que ha tenido, pues en la primera foto se ve extremadamente delgada, y en la segunda ya ostenta unos atributos muy deseados por muchos.

“Miro esta foto y LO CREO✨💪🏻 ¿Por qué? Porque he puesto disciplina, dedicación y ¡no me he rendido! No puedo negar que me encanta el dulce, pero por eso busco otras opciones ricas😜. Si yo puedo, ¡tú puedes!”, escribió Valeria en su post, donde también informa que también hace asesorías nutricionales.